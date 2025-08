Setores taxados pelos EUA pedem auxílios e negociam outros mercados

Os setores da economia brasileira que não entraram na lista de exceções do tarifaço promovido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, defendem negociações mais intensas por parte da diplomacia e adoção de auxílios, como na pandemia de covid-19, além de avaliar a expansão do comércio para outros países. Há preocupações também sobre a possível retaliação em taxas, permitida por lei.

Aviação se preocupa com possível retaliação

Aviação agrícola está preocupada com possível retaliação do governo brasileiro. Ao UOL, o diretor operacional do Sindag (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola), Cláudio Júnior Oliveira, explicou que a principal questão é que o setor mais importa peças e aviões dos EUA do que exporta para lá.

Entidade busca ministério. "Por isso, estamos procurando ativamente o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) para saber se, de fato, o Brasil vai colocar a Lei de Reciprocidade em prática. Cerca de 90% das peças que vão nos aviões fabricados no Brasil são americanas, assim como nós temos dois fabricantes americanos de aviões, além dos defensivos agrícolas, que também boa parte deles vem dos Estados Unidos", disse.

Exceções ao suco de laranja e madeira aliviam um pouco o setor, que busca por produções que não foram taxadas. Segundo Oliveira, até 30% das aplicações, semeadura, aplicação de defensivos agrícolas e combate a incêndios florestais são atendidas pela aviação agrícola, o que mostra que há um potencial para crescimento. "Tem muito a avançar e é o que vai acabar acontecendo, porque o próprio produtor vai pedir por produtividade e a forma de resolver isso é através da aplicação aérea", acrescenta.

Indústria de couro quer ajuda

Indústria de componentes de couro pede por auxílio, como na pandemia de covid-19. "A hora é de preservar empresas e, sobretudo, os empregos gerados por elas. Hoje, o cenário é preocupante, principalmente quando falamos das exportações indiretas, realizadas pelos clientes das nossas empresas, especialmente calçadistas e curtumes", comentou Silvana Dilly, superintendente da Assintecal (Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos). O governo estuda a possibilidade de auxílios, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou apenas o apoio dado durante a crise climática sofrida pelo Rio Grande do Sul no ano passado.

80% das vendas de couro vão para a indústria calçadista, que terá cobrança de tarifa total de 50% a partir de 6 de agosto. Segundo Silvana, os produtos químicos para couros também serão atingidos indiretamente, já que os curtumes respondem por mais de 60% das vendas do segmento. Conforme o CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil), em 2024 os EUA ocuparam o segundo lugar entre os maiores importadores de couro brasileiro, com 13,3% de participação em valores. Em 2025, até junho, o país se manteve na vice-liderança, com 13,6%.

Componentes e químicos do setor também são exportados, ainda que em menor escala. Até junho, segundo a Assintecal, o Brasil exportou diretamente US$ 2,7 milhões aos Estados Unidos, representando um crescimento expressivo de 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com mais de 3 mil empresas, o segmento emprega, diretamente, mais de 80 mil pessoas..

Setor de café quer inclusão na lista de exceções

Café mantém otimismo e acredita ser possível reverter taxação. "Na mesa de negociações, todo tempo ganho é válido", afirmou a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) em nota. A entidade disse que as negociações "estão longe" de serem finalizadas e que lista de exceções deu um "sinal de esperança". "Temos na história recente das relações comerciais casos de outros países com reversões de escalada de tarifas. Seguiremos colaborando com as autoridades, confiando na diplomacia brasileira, tomando as medidas possíveis juntos aos atores envolvidos e apostando na força econômica e social do café para os EUA", acrescentou.

Ajuda para buscar novos mercados também deve ser viabilizada. Opinião é de Alfredo Cotait, presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), que representa, em maioria, pequenas e médias empresas. Ele afirma que a Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) já faz esse trabalho, mas que deve ser potencializado quando o tarifaço entrar em vigor. "Não é da noite para o dia que se encontra um novo mercado. Por isso, essa ajuda é considerada fundamental", pontua.

Foco da entidade agora é em verificar como cada empresa pode ser afetada pelo tarifaço. Cotait explicou ao UOL que um estudo começou a ser conduzido pela Confederação para analisar, caso a caso, o que pode ser feito e eventualmente negociado com os EUA, diretamente ou pelas vias diplomáticas oficiais. Ele citou um exemplo: os cafés gourmet produzidos em Franca (SP) e Sul de Minas Gerais poderiam ser isentos, já que se trata de um produto que não é encontrado facilmente em outros países. "A lista de exceções vê apenas o lado das grandes empresas. O pequeno está preocupado com a geração de renda, com o emprego", afirma.

Setor da madeira vê tarifaço com dúvidas. Em uma análise preliminar, a Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente), avaliou que a maioria dos produtos do setor, em especial aqueles de florestas plantadas, não foram incluídos na lista de exceções. Há apenas uma citação direta na lista que não será taxada: madeira serrada tropical. "Os produtos sob investigação em curso da Seção 232 [que analisa produtos que podem representar perigo à segurança nacional] são citados como sem tarifa na medida anunciada. No entanto, o texto do documento publicado é dúbio e não deixa totalmente claro se esses produtos realmente não serão tarifados", apontou.

O tarifaço

Novas tarifas começam a valer a partir de 6 de agosto. Sobretaxa de 40% vai ser cobrada junto aos 10% que já estavam valendo desde abril. Segundo o governo federal, 35,9% dos produtos exportados pelo Brasil vão ser diretamente afetados.

Lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco e polpa de laranja, derivados de petróleo e peças para aviação civil. Lista representa 45% das vendas brasileiras para os Estados Unidos, conforme dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

"Mesma moeda" se Brasil decidir retaliar. O documento assinado por Trump afirma que, se o Brasil tomar medidas de retaliação, a ordem executiva será modificada para "garantir a eficácia das medidas ordenadas". "Por exemplo, se o governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a alíquota igualmente", afirmou