União Europeia, China, Brasil: quais as taxas impostas por Trump a países

Alguns países e blocos econômicos já fecharam acordos comerciais antes do início do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos que eles importam. Já outros foram ameaçados com tarifas mais altas. O presidente americano, Donald Trump, confirmou ontem tarifa de 50% sobre os itens exportados pelo Brasil. Veja abaixo quais são as tarifas impostas pelo governo dos EUA a diversos países.

Quais são os acordos firmados e as taxas

Tarifa básica para países sem acordo: Trump anunciou que a tarifa seria de 15% a 20% em todas as importações dos EUA.

Brasil: O Brasil foi sobretaxado em 40% sobre os 10% que já pagava para exportar aos EUA. Mas há centenas de exceções: produtos alimentícios como castanhas, polpa de laranja e suco de laranja, além de minério de ferro, combustível de aviação e artigos da aviação civil foram citados como isentos da tarifa adicional de 40%. O tarifaço de 50% começa a valer em sete dias a partir do anúncio.

Coreia do Sul: acordo em 30 de julho. Trump afirmou que o governo sul-coreano concordou com uma tarifa de 15%, ante os 25% anunciados anteriormente, Aço, alumínio e cobre não estão incluídos no acordo, e serão taxados em 50%. O país asiático deve investir US$350 bilhões nos EUA, e ainda se compromete em comprar US$100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos.

Índia: acordo em 30 de julho. Após ameaçar uma taxa de 27%, Trump anunciou que a Índia pagará uma tarifa de 25%, mais uma "punição não especificada" por ter comprado armas e energia da Rússia.

União Europeia: acordo em 27 de julho. Após ameaça de 30%, Uniao Europeia aceitou taxação de 15% sobre 70% dos produtos exportados aos EUA. Uma tarifa de 50%, no entanto, ainda é cobrada sobre as exportações de aço. Produtos farmacêuticos e semicondutores também foram excluídos do tarifaço, mas ainda podem receber taxação, disse Trump. Os demais 30% permanecem em negociação. Até 2028, a UE comprará US$ 750 bilhões em energia dos EUA e fará investimentos de US$ 600 bilhões no país, segundo a Casa Branca. Aço, alumínio e cobre seguem taxados em 50%.

Japão: acordo em 22 de julho. Após divulgar tarifas de de 25%, fixou em 15% - incluindo para veículos e autopeças, que já estavam taxados desde em 25% desde o começo do ano. Trump disse que o governo japonês se comprometeu com investimentos de US$ 550 bilhões nos EUA e em abrir sua economia para veículos e arroz dos EUA.

Filipinas: acordo em 22 de julho. Tarifa de 19% em vez dos 20% que Trump havia ameaçado. Segundo Trump, o acordo inclui isenção de taxas para exportações dos EUA às Filipinas.

Indonésia: acordo em 15 de julho. Tarifa de 19% em vez de 32%, como Trump havia dito inicialmente, e isenção de taxas para mais de 99% dos produtos exportados dos EUA para o arquipélago.

Vietnã: acordo em 2 de julho. Tarifa de 20% para exportações vietnamitas, e isenção total para exportações americanas. Em abril, o Vietnã havia proposto tarifas "recíprocas" de 46%. Uma exceção no acordo é uma taxa de 40% sobre produtos que embarcam do Vietnã para os EUA vindos de outros países, como a China.

Reino Unido: acordo em 8 de maio. Redução ou eliminação de tarifas em veículos, aço e alumínio.

China: adiaram a taxa em 12 de maio, e novamente em 29 de julho. Depois de as tarifas dos EUA atingirem 145% (com tarifas retaliatórias de 125% por parte da China), os países firmaram uma trégua para reduzir por 90 dias as tarifas para 30% e 10%, respectivamente. Em 29/7, as duas partes anunciaram a prorrogação da trégua para além de 12 de agosto, algo que não foi confirmado pelos EUA.

Canada: anúncio em 11 de julho. As tarifas de 35% a produtos do Canadá passam a valer a partir de 1° de agosto, e ontem Trump também ameaçou o país com taxas extras se o Canadá reconhecer oficialmente o Estado da Palestina.

Rússia: adiaram a taxa em 29 de julho. Trump promete impor sanções à Rússia - inclusive na forma de taxação - se Moscou não demonstrar avanços no sentido de encerrar a guerra contra a Ucrânia. Em 14 de julho ele havia ameaçado lançar tarifas de 100% se não houvesse iniciativas do lado russo em 50 dias. Na terça-feira, ele reduziu o prazo para dez a 12 dias.