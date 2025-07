EUA fazem acordo com México e pausam sobretaxas por 90 dias

O México conseguiu adiar por 90 dias a entrada em vigor de uma sobretaxa de 30% sobre os produtos exportados aos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje pelos dois países. Segundo o governo mexicano, nenhuma concessão precisou ser feita, mas o presidente Donald Trump afirmou que algumas condições foram aceitas pelos vizinhos.

O que aconteceu

Pausa vale para produtos que estão dentro de acordo de livre-comércio entre EUA, México e Canadá. Aproximadamente 85% das exportações mexicanas se enquadram nas regras de origem descritas no acordo regional, de acordo com o Ministério da Economia do México. A sobretaxa de 30% entraria em vigor amanhã.

México vai continuar pagando 25% do que Trump chamou de "tarifa fentanil". Em março, a Casa Branca impôs essa taxa ao Canadá e ao México alegando que os dois países não se empenhavam suficientemente para conter o tráfico dessa droga.

Também segue em vigor uma tarifa sobre carros (25%) e aço, alumínio e cobre (50%). Em contrapartida, segundo Trump, o governo de Claudia Sheinbaum aceitou suspender suas barreiras comerciais não tarifárias, "que eram muitas".

O México é desde 2023 a principal origem das importações norte-americanas. No ano passado, segundo levantamento feito pela Trading Economics, foram US$ 503 bilhões em exportações mexicanas para o mercado dos EUA.

"Tudo isso foi alcançado sem uma única concessão por parte do México," diz ministro. A fala do secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, chamou a atenção, dado que Trump mencionou o fim de barreiras não tarifárias, que não detalhou quais seriam.

Trump diz que "está se entendendo" com Sheinbaum. Em postagem na sua plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos destacou as particularidades desse acordo. "As complexidades de um acordo com o México são um pouco diferentes das de outras nações, devido aos problemas e aos recursos da fronteira", afirmou.

Maior cooperação na fiscalização das fronteiras. O México também se comprometeu a intensificar a fiscalização para entrada de migrantes ilegais e de contrabando de produtos junto com autoridades dos EUA, segundo Trump.