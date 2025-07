Tarifaço: Ficar fora da lista de exceções nos magoou, diz diretor da Cecafé

Mágoa, exportações inviáveis, futuro comprometido. Representantes de diversas atividades econômicas mostraram-se apreensivos quanto à entrada em vigor do tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Em entrevista ao UOL News hoje, membros de três associações comerciais projetaram dificuldades para seus setores caso as medidas não sejam revistas.

Marcos Matos, diretor geral da Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil), disse que os produtores do grão receberam "com mágoa" a exclusão do produto da lista de produtos isentos das taxas extras.

Estamos em um momento de refletir diante dos acontecimentos, mas não mudando nossas estratégias. Temos que priorizar a negociação bilateral. Ver uma lista de exceção do Brasil com tantos produtos e o café de fora nos deixou magoados, mas não desmotivados diante de todo o trabalho que tem que ser feito.

Não faz o menor sentido o Brasil estar fora. O país é insubstituível para os EUA, assim como eles são insubstituíveis para nós do ponto de vista de consumo. Não sabemos por quanto tempo teremos que conviver com as tarifas. Estamos correndo contra o tempo para todas as estratégias. Marcos Matos, diretor geral da Cecafé

Para Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados), as exportações do produto para os EUA ficaram comprometidas com a cobrança de alíquotas extras.

Exportamos para mais de 160 países, mas historicamente os EUA são o principal destino das exportações desde 1997. Esse tarifaço de 50% inviabiliza qualquer exportação. Nós estávamos na expectativa de conseguir uma prorrogação, e não o que aconteceu na tarde de ontem. Pelo menos os calçados que estão sendo transportados não serão afetados.

Continuamos na expectativa de uma reversão. Por isso, é muito importante que o governo, por meio do Itamaraty e do MDIC [Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio], consiga reduzir esse percentual o mais rápido possível para que os impactos sejam menores para a indústria calçadista. Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados

Já Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção), demonstrou pessimismo quanto ao futuro do setor se o tarifaço for mantido.

Com essa taxação, aqueles produtos praticamente perdem o mercado norte-americano. Só um produto [têxtil] ficou isento: os cordéis de sisal. Mas toda a área de moda e de tecidos técnicos tem uma inviabilidade total. Já estávamos em contato com nossas contrapartes nos EUA antes e, a partir de agora, vamos intensificar isso.

A despeito dos produtos já embarcados, o futuro fica comprometido. Não há uma razão específica do ponto de vista do Brasil, muito menos do nosso setor tendo em vista ser um comércio saudável. Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Abit

Veja a íntegra do programa: