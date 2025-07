'Risco sistêmico' e 'alívio': como empresários reagiram ao tarifaço de 50%

Entidades setoriais vão do alívio ao medo do colapso após a publicação da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos Donald Trump que aumenta a taxação de produtos brasileiros para 50%. Muitos produtos ficaram fora da taxação, mas itens com grande dependência das exportações para os EUA serão sobretaxados.

Sobretaxa de 40% sobre diversos produtos foi divulgada pela Casa Branca em ordem executiva. Suco de laranja, derivados de petróleo e produtos ligados à aviação civil estão isentos das tarifas adicionais, enquanto carne e café terão cobranças que chegam a 50% no total, contando o que já havia sido determinado em abril. Veja o que dizem as entidades:

Alumínio

A Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) vê com alívio o fato de que a nova tarifa recíproca de 40% não será cumulativa à de 50% vigente desde junho. O documento também estabelece uma lista de produtos isentos de ambas as medidas.

Medida torna o mercado norte-americano inacessível para vários produtos. Apesar de a não cumulatividade representar um alívio parcial, os impactos diretos das medidas já são expressivos. Em 2024, os Estados Unidos foram o terceiro principal destino das exportações da indústria brasileira de alumínio, atrás apenas de Canadá e Noruega, respondendo por 14,2% das vendas externas do setor, o equivalente a cerca de R$ 4,2 bilhões, diz a associação. Cerca de um terço desse total está sujeito à sobretaxa de 50%, "o que tornará inviável o acesso de vários produtos ao mercado americano".

Com as tarifas anteriores, de 10%, 25% e 50%, as exportações brasileiras de produtos de alumínio já recuaram 28% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período de 2024. Em 2024, o Brasil exportou cerca de 1,3 milhão de toneladas de alumina para os Estados Unidos, volume utilizado na produção de aproximadamente 90% do alumínio primário americano. "Há risco de que os efeitos das tarifas se estendam a produtos não sobretaxados, devido aos desequilíbrios gerados em etapas distintas da cadeia", diz a nota.

Frutas

Associação de frutas espera que novas negociações e medidas ajudem produtores. "A Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas) seguirá acompanhado as negociações entre os governos dos dois países com a expectativa de um acordo que mantenha o mercado americano atrativo para as frutas brasileiras". O objetivo é manter a interlocução com os importadores americanos e com o governo brasileiro na busca de medidas que possam mitigar prejuízos, disse em nota.

Produtores de manga também defendem que o governo brasileiro negocie com os EUA a isenção da fruta. Eles citam a declaração recente do secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, sobre zerar tarifas para produtos que os EUA não produzem. De acordo com o colunista Carlos Madeiro, os produtores do Vale do São Francisco receberam como uma bomba a notícia de que ficaram de fora da lista de isenção. O tarifaço afeta diretamente as vendas da chamada "janela americana", entre agosto e novembro, especialmente da manga tipo Tommy, cuja principal exportação é para os Estados Unidos - já que essa variedade não é aceita na Europa.

Exportadores do Vale do São Francisco perderão 70% das vendas. Segundo Tassio Lustoza, diretor da Valexport, os primeiros seis contêineres (132 toneladas) devem embarcar no domingo via Porto de Fortaleza. Mesmo com a tarifa de 50%, parte das exportações deve continuar de forma consignada, para minimizar perdas. A expectativa é manter apenas 30% das exportações, já que o restante da produção não encontra mercado interno ou externo alternativo viável. O setor de fruticultura na região gera cerca de 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos e movimenta US$ 500 milhões por ano.

Pescados

Taxado em 50%, setor de pesca fala em "colapso". A Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescado) disse que "acompanha com grande preocupação" a confirmação da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "O setor ficou de fora da lista de exceções, o que causará um grande impacto comercial. Não há alternativas viáveis de mercado", diz a entidade em nota.

O mercado norte-americano é destino de cerca de 70% das exportações brasileiras de pescados. "A interrupção dessas exportações poderá desencadear uma onda de pedidos de recuperação judicial, uma vez que as empresas não terão capacidade de honrar seus compromissos financeiros. O impacto será severo e imediato, com repercussões sociais e econômicas profundas, especialmente em regiões onde a atividade pesqueira é a principal fonte de emprego e renda", continua a nota.

Mais de um milhão de pescadores profissionais, além de milhares de famílias, serão diretamente afetados. A interrupção do escoamento da produção nacional comprometerá a subsistência de uma ampla rede de trabalhadores e comunidades, provocando consequências drásticas para a segurança econômica do país.

Entidade pede medidas emergenciais, com apoio financeiro imediato ao setor. "Ignorar essa realidade é permitir o colapso de uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio nacional, com efeitos em cascata sobre o emprego, a renda e a estabilidade de regiões inteiras", diz a entidade.

Suco de laranja

A CitrusBR (Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos) recebeu com "alívio" a notícia de que suco e polpa de laranja não serão sobretaxados. "Recebemos com alívio e responsabilidade o anúncio da exceção ao suco de laranja concedido pelo governo americano", anunciou em nota. Setor previa perdas de até US$ 4,3 bilhões se tarifa fosse concretizada.

Suco de laranja e polpa de laranja são dois dos produtos que entraram na lista de exceções do tarifaço de Donald Trump. Apesar de não estar nos 40% adicionais, taxa de 10% continuará sendo cobrada, assim como determinado em abril.

EUA estão no segundo lugar de maiores consumidores do produto brasileiro. No ano passado, o total exportado ao país chegou a 41,7% de participação, atrás apenas da Europa.

Café

Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) cobra pela isenção do grão. A entidade afirma que vai manter a conversa com associações norte-americanas "com o intuito de que o produto passe a integrar a lista de exceções elaborada pelo governo americano".

Associação diz que a relação comercial entre Brasil e EUA é imprescindível. "Os cafés brasileiros representam uma fatia superior a 30% do mercado cafeeiro norte-americano", destaca a Cecafé, em nota. Os Estados Unidos são os maiores compradores do café brasileiro, com 16% do total das importações.

Projeção da Cecafé prevê alta de preço do café para os norte-americanos com a manutenção do tarifaço. "Esses tributos serão repassados à população americana no ato da compra", afirma o conselho de exportadores. "Seguiremos trabalhando junto a nossos parceiros nos Estados Unidos", complementa.

Madeira

Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente) diz avaliar as possíveis isenções para o setor. Representante dos segmentos de compensados, molduras, painéis, pisos e portas, a associação afirma que vai analisar detalhadamente quais dos ramos estão incluídos nas possíveis exceções à tarifa de 50% e quais serão efetivamente impactados pela medida.

Entidade ainda vai estudar as tarifas aplicadas por Trump para o setor madeireiro. A Abimci afirma que o documento exige análises aprofundadas. "Nossas equipes técnicas e jurídicas, tanto no Brasil quanto no exterior, estão examinando minuciosamente os produtos específicos mencionados na Ordem Executiva", destaca a Abimci.

Plástico

A Associação Brasileira da Indústria do Plástico criticou os negociadores brasileiros. "Já sabíamos, desde a campanha, que Trump adotaria essa postura. Ainda assim, nossa diplomacia foi inoperante, e os dois extremos da política nacional contribuíram para o agravamento do cenário", diz em nota o presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz.

Ele diz que o tarifaço pode comprometer até 20% das exportações brasileiras do setor. Uma perda direta e indireta de até US$ 2 bilhões. "Vamos sofrer com a queda nas exportações e também com o deslocamento de empresas que podem deixar o Brasil para operar em mercados com acesso livre aos EUA."

Calçados

Abicalçados (Associação Brasileira das Indústrias de Calçados) prevê "danos irreversíveis". A organização lamenta a sobretaxa estabelecida sobre o setor. "Foi antecipado um quadro grave e que irá atingir, em cheio, não somente o setor calçadista brasileiro, que tem nos Estados Unidos seu principal destino internacional, mas milhares de empregos", afirma o presidente-executivo da entidade Haroldo Ferreira ao estimar um corte inicial de 8.000 vagas diretas.

Entidade avalia que a cobrança extra de 50% vai inviabilizar as vendas para os EUA. "Temos empresas cuja produção é integralmente enviada ao mercado externo, a maioria para os Estados Unidos", diz Ferreira. Na avaliação do presidente-executivo, as empresas nacionais terão produtos muito mais caros do que os importados da China, que pagam uma sobretaxa de 30%.

Ferreira defende esforço coletivo para mitigar os efeitos do tarifaço na indústria. Ele considera que caberá aos governos federal e estadual as atitudes para a preservação das empresas. Entre os pontos para ajudar o setor, Ferreira destaca a liberação imediata de créditos acumulados do ICMS (Estados) e a reedição do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, adotado na pandemia para preservar empregos.

Indústria Mineira

Para Minas, a medida representa isenção de 37% pauta exportadora do estado aos EUA. O valor corresponde a US$ 1,7 bilhão, segundo a Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). Outros produtos tradicionais da pauta mineira --café, carnes e subprodutos da cana (incluindo açúcar e etanol)-- continuam taxados.



Embora itens como petróleo, produtos da metalurgia, aeronaves e equipamentos industriais tenham sido preservados da nova tributação, é fundamental que o governo brasileiro adote medidas diplomáticas urgentes para mitigar os efeitos negativos sobre os setores excluídos da isenção.

Fiemg, em nota

Câmara de comércio

As tarifas de 50% "fragilizam as relações econômicas e comerciais entre os dois países", disse a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil). O tarifaço afeta negativamente a competitividade das empresas, o emprego e o poder de compra dos consumidores dos dois países. "A Amcham Brasil defende que divergências comerciais sejam resolvidas pela intensificação do diálogo construtivo em alto nível, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria e a cooperação econômicas", argumentou a organização, em nota.

Estudo feito na semana passada aponta que 33,7% do que é exportado para o Brasil vai para os Estados Unidos. Uma pesquisa de opinião conduzida pela Câmara Americana, também divulgada hoje, mostra que mais da metade das empresas exportadoras no Brasil estimam que o aumento tarifário poderá resultar na interrupção total ou acentuada (superior a 50%) das vendas para os Estados Unidos.

Reciprocidade não é a melhor saída, segundo as empresas. A pesquisa indica que 86% das companhias ouvidas pela Amcham avaliam que eventuais medidas de reciprocidade por parte do Brasil tenderiam a agravar as tensões bilaterais e reduzir o espaço para negociações. Na ordem executiva que assinou hoje, Donald Trump disse que, se o Brasil retaliar aumentando tarifas, também vai reajustar as taxas, como fez com a China em abril.