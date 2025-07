Quando é o 5º dia útil de agosto de 2025? Veja até quando salário deve cair

Do UOL, em São Paulo

Trabalhadores com carteira assinada devem receber o salário até o quinto dia útil do mês, que em agosto cai no dia 6, próxima quarta-feira.

O que aconteceu

O artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determina que o pagamento seja feito até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhador. Em agosto, o quinto dia útil cai na quarta-feira, dia 6.

Os dias úteis são contados de segunda-feira a sábado. Para o cálculo, são considerados apenas dias úteis com expediente normal, excluindo domingos e feriados nacionais.

Primeiro dia útil: 1º de agosto (sexta-feira)

Segundo dia útil: 2 de agosto (sábado)

Terceiro dia útil: 4 de agosto (segunda-feira)

Quarto dia útil: 5 de agosto (terça-feira)

Quinto dia útil: 6 de agosto (quarta-feira)

Apesar de os bancos não funcionarem, o sábado também é considerado dia útil e, portanto, entra na agenda de pagamento. A definição é sustentada pela Instrução Normativa nº 02/2021, do Ministério do Trabalho e Emprego, que reforça a obrigatoriedade de pagamento até o quinto dia útil, incluindo o sábado, seja ele trabalhado ou não.

O mês de agosto de 2025 terá 26 dias úteis, já que não há feriados nacionais no Brasil que interfiram esse cálculo.