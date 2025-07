Mariana Sanches: Isenção da Embraer no tarifaço pode ser retirada em breve

Os Estados Unidos estudam retirar em breve a isenção dada a Embraer no tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, revelou a colunista Mariana Sanches na edição de hoje do UOL News. Já o café, que figura entre os produtos sobretaxados, tem chances de entrar na lista de exceções.

Ontem, a Casa Branca anunciou que aeronaves civis, motores e peças estavam entre os produtos brasileiros excluídos das alíquotas extras. A medida significou um alívio para a Embraer, cujas ações fecharam em alta na Bolsa de Valores de São Paulo.

O que os americanos me disseram é que em breve pode ser retirada a isenção da Embraer. Eles percebem que é um tema político bastante sensível. A Embraer é uma empresa bastante chamativa e muito importante politicamente para o país.

Nesse momento, a aviação civil nos EUA tem uma encomenda grande. Sabemos que as companhias aéreas daqui também fizeram o seu lobby.

Por enquanto, a Embraer fica na lista de isenções, mas existe uma discussão em relação à remoção da empresa já acontecendo em Washington. Isso também será usado como moeda de pressão sobre o governo brasileiro, que me disse não haver o que comemorar.

Há uma expectativa de que no Congresso dos EUA seja aprovada uma lei para sanções secundárias a países que façam comércio com a Rússia. Elas seriam de 500%. Esse projeto de lei já conta com apoio bipartidário. Dos fertilizantes usados hoje no Brasil, 30% são importados da Rússia. O Brasil seria frontalmente atingido e a ideia aqui em Washington é que seja. Não haveria nem os democratas para chiarem pelo contrário. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana apurou que o café, excluído da lista de isenções, pode ficar livre do tarifaço por conta das projeções de impacto na inflação americana.

Algumas fontes americanas me destacaram que é possível o café passar a compor a lista de isenções. O fato de o produto não estar incluído causou uma certa surpresa porque o secretário de Comércio [Howard Lutnick] chegou a mencionar o café nominalmente na expectativa de isenções no geral, sem citar o Brasil.

O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA. De cada três cafés que os americanos tomam, um é brasileiro. Teria um impacto muito grande na inflação e na percepção dela para os americanos se o tarifaço atingir o café.

É possível trocar com, por exemplo, café da Colômbia, mas ainda assim seria um impacto muito grande para a inflação americana. Mariana Sanches, colunista do UOL

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: