CEO da Kapeh conta como café virou matéria-prima principal de cosméticos

O desejo de ter uma empresa de cosméticos que fugisse do padrão encontrado no mercado impulsionou Vanessa Vilela a explorar as propriedades do café. O cultivo do grão está na sua família há seis gerações, na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, e a fez abrir os olhos para essa matéria-prima.

"Desenvolvendo o plano de negócios da minha empresa, buscando um diferencial para não ser mais do mesmo nesse mercado de gigantes, me vi naquela imensidão de café e decidi fazer uma pesquisa para saber se o grão tinha algum benefício para nossa pele", conta Vanessa, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais e convidada do Divã de CNPJ.

Acompanhar uma colheita de café é uma super experiência. Os processos, todo o cuidado, o manejo, a tradição, acompanhar todo esse desenvolvimento da nova safra durante um ano inteiro de cultivo é algo muito mágico. Me encantei por esse universo. Vanessa Vilela, fundadora da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Assim que decidiu explorar o café, as pesquisas levaram a uma descoberta que elevou ainda mais o seu interesse na matéria-prima: a composição química do grão verde é surpreendentemente benéfica para a pele.

"Vimos um altíssimo teor de ácidos clorogênicos, que são substâncias altamente antioxidantes - a menina dos olhos da indústria cosmética, porque é tudo o que a gente busca: substâncias que combatem os radicais livres e retardam o envelhecimento da nossa pele", ressalta.

Ela é farmacêutica e explica que os antioxidantes neutralizam a ação maléfica dos radicais livres no organismo, eliminando-os e preservando a integridade da pele, o que consequentemente retarda o envelhecimento.

O desafio, no entanto, foi encontrar fornecedores que disponibilizassem no mercado o extrato do café para a produção de cosméticos, como óleos, por exemplo. "Tivemos que entrar em outra fase de pesquisas para entender como extrair do grão essa matéria-prima", afirma Vanessa.

Atualmente, a empresa tem um total de 12 operações e há dois anos iniciou a expansão por meio de franquias. Para os próximos três anos, a meta é chegar a 100 operações.

