Intel abandona projetos e demitirá 24 mil funcionários ao longo de 2025

A Intel, empresa multinacional de tecnologia, irá demitir 24 mil funcionários ao longo de 2025. As informações foram divulgadas pelo The Verge, site americano especializado notícias sobre tecnologia.

O que aconteceu

A Intel terminará 2025 com cerca de 75 mil dos considerados "funcionários principais". Até o fim de 2024, a Intel empregava 109.800 pessoas no total, sendo 99.500 'funcionários principais'. Haverá, portanto, uma redução de aproximadamente um quarto no quadro de empregados.

A empresa norte-americana abandonará projetos planejados na Alemanha e na Polônia e encerrará suas operações de montagem e teste na Costa Rica. A Intel também está reduzindo seu número de funcionários em Ohio, onde constrói uma fábrica de produção de chips de US$ 28 bilhões.

Motivos da demissão. Na teleconferência de resultados da empresa, o novo CEO da Intel, Lip-Bu Tan, disse que a empresa superinvestiu em novas fábricas antes de garantir demanda suficiente, que suas fábricas se tornaram "desnecessariamente fragmentadas" e que precisa aumentar sua capacidade "em sincronia" com a conquista de marcos reais.

Sob minha liderança, construiremos o que os clientes precisam, quando eles precisarem, e conquistaremos sua confiança Lip-Bu Tan, novo CEO da Intel

A reestruturação custará US$ 1,9 bilhão à Intel, segundo o The Verge. Apesar dos contratempos, Lip-Bu Tan se diz otimista sobre a recuperação da Intel e alega que essas ações são necessárias para tornar a empresa mais disciplinada financeiramente.