Governo prepara medidas para proteger empregos do tarifaço, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai divulgar nos próximos dias o plano de contingenciamento para limitar o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre a exportação de diversos produtos brasileiros. As medidas preparadas buscam preservar os setores mais prejudicados e proteger os empregos.

O que aconteceu

Haddad rebateu tarifaço determinado pelos EUA contra o Brasil. O ministro afirma que a determinação de Donald Trump vai inibir a recente aproximação comercial do Brasil com os Estados Unidos. "Nós queremos aproximação, porque o Brasil tem uma economia grande, que não pode ser apêndice de nenhuma outra", disse, em coletiva na entrada do Ministério da Fazenda.

Estamos ampliando nossas exportações, mas procurando equilibrar entre os vários destinos, justamente para não ter dependência a de nenhum bloco econômico.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Plano de contingência prevê apoio aos exportadores brasileiros. Haddad afirma que as medidas serão apresentadas nos próximos dias para proteger a indústria brasileira e os empregos. "Vamos calibrar, à luz do que foi divulgado ontem. Os atos estão sendo preparados aqui na Fazenda para o encaminhamento à Casa Civil", afirmou ele.

Ministro prevê cenários diferentes para auxiliar cada setor. A percepção considera que algumas atividades têm uma solução "mais fácil" a curto prazo, mas não passarão ilesas ao tarifaço. "Ainda esses [setores com mercado internacional aberto] vão exigir um tempo de adaptação. Você não muda um contrato de uma hora para outra. Vamos ter que analisar caso a caso", disse Haddad.

Negociações

Nova rodada de negociação com os EUA permanece na agenda. Segundo Haddad, a assessoria do Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, entrou em contato com o governo brasileiro ontem para uma segunda conversa. "A primeira foi realizada em maio, na Califórnia e vamos levar às autoridades americanas nossos pontos de vista", disse o ministro.

Ele conta que os argumentos do Brasil foram absorvidos nos últimos 10 dias. Mesmo com o avanço dos entendimentos, Haddad admite que era imprevisível saber a definição da ordem executiva. "Havia maior sensibilidade. Não sabíamos se isso ia se traduzir em uma mudança de postura", analisou.

"Algumas das nossas observações foram contempladas", diz Haddad. Ele avalia que as isenções estabelecidas foram positivas, mas ainda não são suficientes. "É um ponto de partida mais favorável do que se imaginava, mas há muita injustiça nas medidas anunciadas, com setores afetados injustamente. Há casos que são dramáticos", pontuou o ministro.