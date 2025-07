36% das exportações brasileiras vão ser afetadas pelo tarifaço, diz governo

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos vão ser impactadas pela tarifa de 50% determinada pelo presidente Donald Trump, que começa a valer a partir de 6 de agosto. Isso corresponde a um total de US$ 14,5 bilhões, levando em conta o que foi comercializado no ano passado. É a primeira projeção oficial do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) desde o anúncio feito pela Casa Branca, ontem.

O que aconteceu

35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos vão ser diretamente impactados pela tarifa. Conforme o Mdic, analisando os números totais do ano passado, isso corresponde a US$ 14,5 bilhões. Levantamento foi feito pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior), divulgado hoje. Foi a primeira vez que o governo falou oficialmente em números.

Bancos estimavam perdas semelhantes. Na semana passada, BTG Pactual calculou que o Brasil poderia perder US$ 13 bilhões em exportações no ano que vem. O Daycoval estimava redução de US$ 5,9 bilhões apenas em 2025.

44,6% dos produtos vendidos para os Estados Unidos estão isentos de taxação. O número corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta os cálculos do ano passado. A lista tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

19,5% do que o Brasil vende para os EUA é afetado por tarifas aplicadas a todos os países. Segundo Mdic, isso corresponde a US$ 7,9 bilhões, em números do ano passado. As tarifas foram adotadas com base em segurança nacional e, sobre esses produtos, não se aplica a medida anunciada ontem. No caso de autopeças, por exemplo, a alíquota é de 25%, válida para todas as origens.

Novas tarifas começam a valer a partir de 6 de agosto. Sobretaxa de 40% vai ser cobrada junto aos 10% que já estavam valendo desde abril.

Setores foram do "alívio" ao "colapso" desde o anúncio. Indústria dos calçados, que será tarifada, prevê perdas significativas, enquanto setor dos sucos cítricos afirmou ter visto a isenção com otimismo.

"Devolução na mesma moeda" se Brasil retaliar. A ordem executiva assinada por Trump afirma que, se o Brasil tomar medidas de retaliação, o texto será modificado para "garantir a eficácia das medidas ordenadas". "Por exemplo, se o governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a alíquota igualmente", afirmou