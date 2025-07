Dólar sobe, e Bolsa abre em queda com tarifaço, inflação e emprego no foco

Após a forte instabilidade provocada pela antecipação do tarifaço dos Estados Unidos, o dólar vem avançando desde a abertura do mercado, enquanto a Bolsa de Valores recua forte hoje. Ontem, apesar da tarifa de 50% confirmada por Donald Trump, a ampla lista de isenções trouxe algum alívio aos investidores, mas a cautela permanece. Os dados de desemprego no Brasil e a inflação americana também devem guiar os ativos nesta quinta-feira (31).

O que está acontecendo

Dólar sobe desde a abertura. Às 10h31, a moeda norte-americana subia 0,52%, vendida a R$ 5,620. O dólar turismo também avançava 0,44%, cotada a R$ 5,822. Ontem, a divisa fechou com avanço de 0,38%, vendida a R$ 5,590.

Ibovespa tem forte queda. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores abriu o dia no vermelho e vem ampliando as perdas. Às 10h19, o índice caía 1,35%, aos 132.185 pontos.

Ontem, o índice disparou, com alta de 0,95%, aos 133.989 pontos, na última hora do pregão. O motivo, segundo analistas ao UOL, foi o alívio parcial provocado, diante da incerteza do que seria o tarifaço, com a lista de produtos chave para as exportações brasileiras que ficaram de fora das taxações em 50%.

Cerca de 700 itens ficaram fora das alíquotas de 50%. A lista inclui celulose, petróleo, polpa e suco de laranja, algumas aeronaves civis e peças, produtos energéticos (como gás natural e carvão), minério de ferro, entre outros. A ampla quantidade de exceções gerou algum alívio, mas não impediu uma deterioração de alguns ativos brasileiros, como a desvalorização dos papéis da Weg (WEGE3).

O Brasil permanece, contudo, com as maiores taxas, de 50%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo vai divulgar nos próximos dias o plano de contingenciamento para limitar o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. As medidas preparadas buscam preservar os setores mais prejudicados e proteger os empregos.

Governo descarta retaliação por ora. Segundo a colunista Amanda Klein, a equipe econômica deve tentar excluir mais setores também do tarifaço. O café, a manga e a carne, por exemplo, continuam com a taxação de 50%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também reagiu às taxações e, em nota, afirmou que considera "inaceitável" a interferência do presidente americano no Judiciário brasileiro. Ele também se solidarizou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alvo de sanções aplicadas pela Casa Branca com base na Lei Magnitsky.

Dados ecônomicos no radar

Os agentes financeiros acompanhar os dados de desemprego no Brasil. A taxa de desocupação no Brasil recuou para 5,8% no trimestre encerrado em junho de 2025, atingindo o menor nível desde o início da série histórica da PNAD Contínua Mensal, em 2012. O dado representa uma queda de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior (7%) e de 1,1 ponto percentual frente ao mesmo período de 2024 (6,9%).

Além da melhora nos índices de ocupação, o país registrou recordes em outros indicadores do mercado de trabalho. A taxa de participação na força de trabalho atingiu 62,4%, e o nível da ocupação chegou a 58,8%, igualando o maior patamar anterior, registrado no trimestre de setembro a novembro de 2024. Também foi recorde o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, com 39 milhões de pessoas formalizadas.

O mercado de trabalho tende a reagir mais lentamente à desaceleração da atividade, como já se observa em dados mais tempestivos da atividade doméstica divulgados do segundo trimestre até aqui. Ainda assim, o setor segue como destaque de resiliência da economia doméstica no período.

Leonardo Costa, economista do ASA

No radar dos investidores também está a inflação dos EUA de junho. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,3% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,6% em junho. O resultado veio em linha com a projeção de alguns economistas, que apontavam alta.

O PCE é a medida de inflação preferida do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano). O dado mensal confirma a persistência das pressões inflacionárias, o que deve reforçar a estratégia cautelosa do Fed.

Manutenção dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. As duas decisões, na super quarta, refletem um cenário de política monetária global marcada por prudência, com bancos centrais atentos à persistência inflacionária e às incertezas no comércio internacional. No Brasil, analistas já projetam a Selic em níveis elevados até pelo menos 2026, e nos EUA, os juros devem seguir nos atuais patamares até que haja sinais mais consistentes de alívio inflacionário.

A quinta-feira também será marcada por uma nova rodada de divulgação de resultados corporativos, com atenção dividida entre empresas brasileiras e gigantes globais. No Brasil, os destaques antes da abertura do mercado ficam por conta da Ambev (ABEV3), que apresentará seus números trimestrais e deve trazer pistas sobre o desempenho do setor de bebidas e consumo interno. Após o fechamento do pregão, será a vez da Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), CSN (CSNA3), CSN Mineração (CMIN3), Irani (RANI3), Marcopolo (POMO4) e Mercado Livre (MELI34) divulgarem seus balanços.