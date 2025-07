Cobre, aço e alumínio: como Trump tarifou setores em todo o mundo

Além dos acordos firmados com países e blocos sobre as tarifas de importação para os Estados Unidos, materiais estratégicos têm tarifas diferentes. Cobre, aço e alumínio têm taxas extras de importações vindas de qualquer país, mas há exceções.

Cobre

Os EUA vão cobrar taxa de 50% sobre as importações de cobre em diversos estágios de processamento do mundo todo. A secretaria de Comércio alertou sobre o risco crescente de dependência externa, o que poderia comprometer a capacidade de defesa e a infraestrutura crítica do país. Cobre é um material essencial para a produção de equipamentos de defesa, como aeronaves, veículos terrestres e submarinos.

Chile pode ter escapado da tarifação. Segundo a Bloomberg, não há citação específica ao "cobre refinado", principal produto vendido aos EUA pela nação. Ainda conforme a publicação, o Chile foi o responsável por 70,2% de todo o cobre refinado comprado pelos Estados Unidos no ano passado.

Aço e alumínio

No dia 3 de junho, Trump aumentou as tarifas sobre aço e alumínio de 25% para 50%. Há exceções, que dependem de acordos firmados diretamente com os países. As tarifas para o Reino Unido, por exemplo, são de 25% desde o dia 9 de julho. Segundo Trump, nações estrangeiras "inundaram o mercado americano com aço e alumínio baratos, muitas vezes subsidiados pelos seus governos".

Automóveis

As tarifas sobre automóveis e peças automotivas são de 25% para todos os países, segundo anúncio de 26 de março, com início em abril. Para o Japão, as tarifas foram reduzidas em 15%, já que o setor automobilístico japonês responde por um quarto de tudo o que é vendido aos EUA. Já os carros britânicos exportados para os EUA pagam 10% de impostos.