Amanda Klein: Donald Trump faz caça às bruxas no Brasil

As tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros são "irracionais" e têm um efeito político gravíssimo, disse a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Trump caça as bruxas no Brasil. A ordem executiva que pune exportações brasileiras com a tarifa escorchante de 50% não tem fundamentação comercial, econômica nem jurídica. Com um arrazoado de alegações político-ideológicas - como a que há perseguição a Jair Bolsonaro no Brasil e ameaça à democracia e liberdade de expressão - o decreto é simplesmente irracional.

É mais um instrumento de pressão no extenso rol de quem ameaça anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, retomar o canal do Panamá ou punir o México pelo tráfico de fentanil. O efeito político sem dúvida é grave. Atropela a nossa soberania, a independência entre os poderes, a democracia brasileira.

Amanda Klein

O presidente Donald Trump assinou decreto que implementa uma taxa adicional de 40% sobre as tarifas de 10% que já estavam em vigor para os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, totalizando uma taxa de 50% para produtos como café, carnes e manga.

Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil foram citados na lista de quase 700 exceções. As novas tarifas começam a valer no dia 6 de agosto. Amanda Klein entende que o impacto do tarifaço na economia brasileira foi menor do que se esperava.

Voltamos mais de 150 anos no tempo para reviver a doutrina Monroe e o grande porrete de Roosevelt, quando a América Latina era tratada como quintal dos americanos, a sua zona de influência e interferência. Ainda assim, do ponto de vista econômico, a repercussão foi menos grave do que se esperava.

Nas contas da Amcham, a associação comercial Brasil-EUA, a lista de exceções representa 43,4% do valor total exportado pelo Brasil para os norte-americanos, de US$ 42,3 bilhões. Produtos importantes foram poupados, como suco de laranja, algumas ferroligas usadas no aço, minérios, petróleo, gás natural, partes de turbinas e motores aeronáuticos - olha a Embraer aí, mas outros sofrerão a penalidade de 50%. Os mais notórios: máquinas, café e carne.

Negociadores brasileiros viram recuo significativo na lista de exceções americana. "muito do que o governo e os setores pleitearam ficou de fora", me disse um dos assessores mais próximos a Geraldo Alckmin.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: