Trump anuncia tarifas de 25% sobre a Índia por relações com a Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que as importações indianas enfrentarão uma tarifa de 25% a partir de 1º de agosto. Disse também que haverá uma "penalidade" para a compra de equipamentos militares e petróleo da Rússia.

O que aconteceu

Por conta da relação sugerida por Trump entre a Índia e a Rússia, o republicano justifica a tarifa de 25%. Ele afirma que o país também pagará "uma penalidade" a partir de 1º de agosto, data prevista para a entrada em vigor das tarifas.

"Embora a Índia seja nossa amiga, temos, ao longo dos anos, feito relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis de qualquer país", escreveu Trump em um post no Truth Social. "Temos um déficit comercial gigantesco com a Índia!", afirmou o presidente.

Índia compra armas da Rússia. A Rússia forneceu 65% da compras de armas pela Índia, num valor superior a US$ 60 bilhões em duas décadas, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz de Estocolmo, mas a guerra na Ucrânia impulsionou a diversificação da sua base de armas.

Reino Unido fechou acordo de livre-comércio no dia 24. As negociações duraram anos e envolveram produtos como o uísque britânico e o setor têxtil indiano. A assinatura ocorreu durante a visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Reino Unido. Segundo o premiê britânico Keir Starmer, o acordo, fechado em maio, é o mais "significativo do ponto de vista econômico desde a saída do Reino Unido da União Europeia". As negociações começaram em 2022, durante o governo de Boris Johnson, e foram retomadas no fim de fevereiro, quando o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre vários países.

*Com Reuters, AFP, RFI.