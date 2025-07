Trump: Se Brasil retaliar tarifas dos EUA, cobrança será 'na mesma moeda'

Na ordem executiva em que determina sobretaxação de 40% em diversos produtos brasileiros, como carne, café e manga, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou "devolver na mesma moeda" se o Brasil decidir retaliar aumentando tarifas de produtos importados dos EUA.

O que aconteceu

"Mesma moeda" se Brasil retaliar. O documento assinado por Trump afirma que, se o Brasil tomar medidas de retaliação, a ordem executiva será modificada para "garantir a eficácia das medidas ordenadas". "Por exemplo, se o governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a alíquota igualmente", afirmou.

Negociações nos termos que forem convenientes aos Estados Unidos. O texto afirma que se o Brasil tomar medidas "significativas para lidar com a emergência nacional declarada nesta ordem" e se "alinhe suficientemente em questões de segurança nacional, economia e política externa descritas nesta ordem", Trump diz que poderá modificar o conteúdo.

Medida semelhante foi adotada com a China. Em abril, Trump e China fizeram um "cabo de guerra" tarifário, com taxas de importação que chegaram a até 145%. Hoje, os dois governos estão em negociação.

Taxas contra o Brasil entrarão em vigor em sete dias. O decreto isenta castanhas, polpa e suco de laranja, minérios e produtos de energia e aviação civil da sobretaxação.

Produtos brasileiros importados pelos EUA terão uma taxa adicional de 40% aos 10% já anunciados em abril. Essa taxa passará a valer para produtos que entrarem o país ou saírem de um armazém para o consumo a partir de sete dias da data de hoje.

Casa Branca alegou ameaça do Brasil aos EUA. "Ordem executiva implementa tarifa [...] para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos", diz o texto.