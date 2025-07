Cobrança de tarifa: empresas reveem contratos e vivem incerteza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje a ordem executiva que impõe sobretaxas de 50% a produtos brasileiros. Muitos detalhes de como acontecerá a cobrança ainda estão sem definição, deixando empresas em compasso de espera. Entenda o que já se sabe sobre como funcionará a nova tarifa e quais efeitos esperar da nova taxação:

Cobrança

Detalhes da cobrança dependem de ato executivo do governo Trump. Cobrança da nova tarifa ocorre quando a mercadoria deixa a zona aduaneira. O valor será cobrado do importador, quando ele for retirar a mercadoria. O órgão responsável por fazer a cobrança é o CBP (Customs and Border Protection).

As taxas entrarão em vigor em sete dias. O decreto isenta determinados alimentos, minérios e produtos de energia e aviação civil. Pela regra geral, a cobrança de tarifa ocorre para as mercadorias que chegarem aos Estados Unidos a partir da data de cobrança.

Foi o que aconteceu em abril. O ato executivo publicado pelo governo Trump estabelecia a cobrança de tarifas, mas abriu exceções para que mercadorias que estivessem em trânsito pagassem a tarifa antiga.

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

Há dúvida sobre como fica a cobrança de produtos que já estão em zonas aduaneiras nos Estados Unidos. As empresas também aguardavam a publicação do ato executivo para entender a situação de mercadorias que estejam em zonas aduaneiras chamadas de FTZ (Foreing Tranding Zones). A princípio, o que estiver nessas áreas não sofre taxação, mas a certeza só virá com o documento oficial do governo Trump.

Renegociação de contratos

Com a aplicação da nova tarifa, contratos de importação de produtos brasileiros que já estavam assinados podem ser revistos. "Grandes contratos em geral têm cláusulas para situações como essa, que permitem a cessação do contrato em casos de desequilíbrio econômico. Já os contratos menores podem não ter esse dispositivo. Ainda assim, muitos têm certa maleabilidade que permite que o comprador deixe de comprar", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista e professor do curso de Administração da ESPM.

Empresas brasileiras buscam negociar com importadores norte-americanos para não perder investimentos já feitos. Com a expectativa de uma taxação pesada, muitas empresas brasileiras já tiveram pedidos cancelados e negociam para não ficar no prejuízo.