Senador nos EUA: Bolsonaro é desculpa para tarifas; Brics é o que incomoda

A defesa da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é "desculpa" de Donald Trump para as tarifas impostas ao Brasil, disse o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que integra a comitiva em Washington para negociar a crise comercial, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Para o parlamentar, a posição de liderança do Brasil no Brics é o que realmente incomoda os Estados Unidos.

O grande problema são as decisões que o Brasil vem tomando nos últimos anos de afastamento dos Estados Unidos, mas principalmente de um jogo geopolítico que nós passamos a apoiar naqueles que são rivais hoje deles aqui nesse país.

Digo com muita clareza: a questão política do ex-presidente Bolsonaro é apenas uma parte desse assunto e foi usada como forma de se colocar esse tarifaço num primeiro momento.

Os Estados Unidos não vão aceitar publicamente que eles estão com medo e preocupados com o Brics.

Mas o que está por trás de toda essa questão é exatamente a posição brasileira e o presidente como porta-voz de um Brics que hoje é uma ameaça aos Estados Unidos, inclusive às grandes empresas americanas.

Carlos Viana, senador (Podemos-MG)

A questão política foi apenas uma desculpa, um ponto para se fazer uma carta, que é uma questão pessoal. E eu ouvi isso de estrategistas do Partido Republicano, que pediram confidencialidade, mas consegui conversar com três deles. E eles estão dizendo, com muita clareza: o Brasil precisa se realinhar, se reaproximar, mas principalmente definir essa questão da geopolítica.

Estamos no meio de uma guerra entre Estados Unidos e China e estamos enfrentando um iceberg. A questão política é só a ponta de toda essa relação. O problema está ali por baixo e que está agora com o presidente Lula de buscar um gesto de aproximação e nos colocar numa outra possibilidade de relação com os Estados Unidos.

Carlos Viana, senador (Podemos-MG)

Veja a íntegra do programa: