Secretário do Tesouro brasileiro diz que tarifaço 'não é o pior cenário'

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou hoje que a sobretaxação de 40% dos produtos brasileiros exportados para os EUA "não é o pior cenário possível". O comentário aconteceu em entrevista coletiva que acontecia ao mesmo tempo do anúncio feito pela Casa Branca.

O que aconteceu

"Este cenário anunciado não é o pior possível". Ceron afirma que a equipe econômica está observando os efeitos da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos para os EUA, buscando tratar do tema de forma "técnica" e com "razoabilidade".

Secretário não quis adiantar detalhes do plano de contingência, que já está com o presidente Lula (PT). Ceron disse que precisa aguardar o "comando" para eventuais decisões sobre tarifaço e que o governo busca o menor efeito possível do tarifaço para setores e a economia brasileira. Ele também evitou falar do rol de opções que governo tem na mesa e disse ainda não ser recomendável comparar o plano de contingência com medidas passadas para enfrentamento de crises.

Tarifa dos EUA não está relacionada com questões comerciais, em referência à contaminação política do tema. Rogério Ceron acredita que a relação de séculos entre EUA e Brasil vai se manter. Por ora, os efeitos previstos sobre a balança comercial e fluxo de comércio externo preocupam a equipe econômica, relatou o secretário.

Alguns produtos foram excluídos da sobretaxação de 40%, como suco de laranja e derivados de petróleo. Porém, carnes e café estão sujeitos à tarifa total de 50%, contando o que já havia sido cobrado em abril.

Trump ameaçou "devolver na mesma moeda" se houver retaliação de tarifas, uma das possibilidades possíveis. No texto da ordem executiva, o presidente dos Estados Unidos disse que vai aumentar taxas "à mesma proporção" se o Brasil adotar medidas semelhantes, algo que já aconteceu com a China, quando as tarifas chegaram a 145% em abril.

* Com informações do Estadão Conteúdo