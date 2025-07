Futuro da Selic e inflação: o que o mercado espera do Copom em 4 pontos

Com a manutenção da taxa Selic no patamar de 15% ao ano dada como certa, os agentes do mercado financeiro têm outros pontos de atenção para a decisão a ser anunciada hoje pelo Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central). Veja o que investidores e especialistas estão aguardando em quatro pontos.

O que acontece

Mercado espera pelo fim do ciclo de altas da taxa Selic. A aposta praticamente unânime aponta para a manutenção dos juros básicos da economia em 15% ao ano. A taxa definida permanecerá vigente pelo menos até 17 de setembro, quando os 11 membros do Copom voltam a se reunir.

Atenções estão voltadas para o comunicado e a ata. Com a decisão já precificada, os analistas aguardam pelas motivações da decisão. A primeira manifestação é divulgada com a decisão e complementada pela ata do encontro, disponibilizada na próxima terça-feira (5).

1 - Próximos passos

Comunicações tendem a mostrar futuro dos juros. Com a taxa no maior patamar de julho de 2006, as expectativas são voltadas para a percepção a respeito das próximas decisões a respeito da taxa Selic. "O que se aguarda é a escolha de adjetivos no parágrafo sobre 'período suficientemente prolongado'", avalia Enrico Gazola, sócio-fundador da Nero Consultoria.

Mercado prevê a Selic estável até o fim de 2025. O entendimento do mercado financeiro é de que a taxa básica de juros só cairá a partir de março do próximo ano. "A perspectiva de cortes nos juros apenas a partir do início do primeiro trimestre de 2026 ganha força", avalia Luan Cordeiro, economista da Droom Investimentos. Ainda assim, o início dos cortes ainda neste ano não é descartado.

O grande enigma agora é quando começará o ciclo de afrouxamento monetário.

Luan Cordeiro, economista da Droom Investimentos

Possível retomada das altas também está em jogo. Ao avaliar a ata da última reunião, a equipe de macroeconomia do C6 Bank avalia que o BC ainda não descarta novas elevações da taxa Selic. A percepção considera o ponto listado na ata da última reunião ao prever "uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado". "Investidores e empresários seguem atentos, ajustando portfólios, revendo planos e esperando o próximo movimento do Copom", diz Cordeiro.

2 - Futuro da inflação

Expectativa sobre variação dos preços é relevante. Os resultados da missão de devolver a inflação à meta devem ser abordados pelo Copom. "O próprio BC, na ata da última reunião, reconheceu que os efeitos das altas anteriores seguem em curso e que é prudente observar os desdobramentos nos preços, na atividade econômica e nas expectativas", afirma Cordeiro.

Inflação acima da meta exige mais aperto monetário. Caso as perspectivas apontem para um cenário mais adverso para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), é esperado que o BC sinalize para a necessidade de manutenção da política monetária contracionista por um período mais prolongado. "Como de costume, o Comitê deverá apresentar uma atualização do balanço de riscos para a inflação", destaca Everton Gonçalves, diretor da ABBC (Associação Brasileira de Bancos).

Acreditamos que a manutenção da sinalização de pausa temporária no ciclo de ajustes seja, no momento, a estratégia mais adequada para a convergência da inflação à meta.

Everton Gonçalves, diretor da ABBC

Selic é o instrumento de política monetária para conter a inflação. Com o recente avanço dos preços, a elevação dos juros básicos é utilizada como alternativa para limitar o consumo e inibir a alta do IPCA. Por outro lado, as taxas mais elevadas determinam uma desaceleração da atividade econômica.

3 - Tarifaço no radar

Cenário internacional também será considerado pelo Copom. "O principal ponto a observar é como o comitê avaliará o cenário externo, em especial os desdobramentos da guerra comercial sobre o Brasil", destaca o departamento de política econômica do Banco Daycoval.

Cenário ainda incerto tem efeito previsto sobre a inflação. Gonçalves ressalta que a política comercial norte-americana prevista para estabelecer uma cobrança adicional de 50% sobre todas as exportações direcionadas aos Estados Unidos puxa o aumento das incertezas sobre o ambiente externo.

Será observado se o comunicado trará menção explícita às incertezas de política comercial.

Enrico Gazola, sócio-fundador da Nero Consultoria

"Tarifaço" foi discutido na última reunião do Banco Central. Na ata do encontro, ainda sem a previsão da cobrança atualizada pela Casa Branca, os diretores do Copom projetaram a existência de um cenário desafiador. "O ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos", diz o documento.