Pé-de-Meia: quem nasceu em maio ou junho recebe 5ª parcela hoje

Os estudantes que nasceram nos meses de maio e junho recebem hoje o pagamento da quinta parcela de 2025 do Pé-de-Meia, programa destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Os participantes do programa, chamado de "A poupança do ensino médio" pelo Governo, recebem parcelas de R$ 200. Para isso, precisam mantenham, no mínimo, 80% de presença.

Os pagamentos ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes que estiverem matriculados no ensino médio da rede pública. Nesta quinta-feira, por exemplo, será a vez de quem nasceu nos meses de julho e agosto receber a quinta parcela do programa. A quantia será repassada até o dia 4 de agosto (veja tabela mais abaixo).

Não há necessidade de se inscrever no Pé-de-Meia para ser beneficiado. O MEC esclarece que todo aluno que se encaixa nos critérios do programa é inscrito automaticamente.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os valores podem somar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o ensino médio, distribuídos da seguinte forma:

Matrícula: R$ 200 depositados no início de cada ano letivo;

Frequência escolar: R$ 1.800 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200;

Conclusão do ano letivo: R$ 1.000 ao final de cada ano, para os alunos aprovados;

Bônus de conclusão do ensino médio: R$ 3.000 ao término do 3º ano, disponível para saque ao fim do ensino médio.

Calendário de pagamento

Janeiro e fevereiro: 28/7

Março e abril: 29/7

Maio e junho: 30/7

Julho e agosto: 31/7

Setembro e outubro: 1º/8

Novembro e dezembro: 4/8

Pé-de-Meia: O que é?

É um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O governo federal criou o Pé-de-Meia com o objetivo de democratizar o acesso à educação, reduzir a desigualdade social entre os jovens e promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

Como funciona o pagamento

As parcelas são depositadas em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, criada pelo governo em nome do estudante.

-18 anos. Menores de idade precisam que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. A autorização pode ser feita pelo app, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Quem tem direito a receber?

Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios: