'Alívio', dizem exportadores de laranja após produto escapar de tarifaço

O CitrusBR (Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos) recebeu com "alívio" a notícia de que suco e polpa de laranja não serão sobretaxados em 40% pelos Estados Unidos, conforme ordem executiva assinada hoje pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Suco de laranja e polpa de laranja são dois dos produtos que entraram na lista de exceções do tarifaço de Donald Trump. Apesar de não estar nos 40% adicionais, taxa de 10% continuará sendo cobrada, assim como determinado em abril.

"Recebemos com alívio e responsabilidade o anúncio da exceção ao suco de laranja concedido pelo governo americano", anunciou em nota. Setor previa perdas de até US$ 4,3 bilhões se tarifa fosse concretizada.

EUA estão no segundo lugar de maiores consumidores do produto brasileiro. No ano passado, o total exportado ao país chegou a 41,7% de participação, atrás apenas da Europa.