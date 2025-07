Pequenos serão pouco atingidos por 'boicote' dos EUA, avalia ministro

Do UOL, em São Paulo (SP)

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, criticou o anúncio da cobrança de 50% sobre todas as exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos. Ele reconhece que os pequenos empreendedores serão pouco atingidos pela determinação, mas classificou a postura de Donald Trump como um "boicote".

O que aconteceu

França avaliou que Trump tenta "boicotar" o Brasil. O ministro associou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de taxar a venda de todos os produtos brasileiros em 50% como uma prática para inviabilizar as exportações brasileiras. "Isso não é bem uma tarifa, é um boicote", disse durante participação no programa Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Ministro diz que os pequenos serão pouco afetados. A percepção considera que cerca de 20 mil pequenos empreendedores exportam sua produção e representam somente 0,8% do total vendido pelo Brasil para o exterior. "São pequenos produtores de alho, de mel, de peixes, alguns de frutas e açaí. Muitas vezes, indiretamente, porque eles produzem para uma cooperativa e essa cooperativa é que exporta.

Ainda é um problema do Brasil, porque os pequenos não exportam tanto quanto deveriam exportar.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo

"É uma coisa da cabeça do Trump", avaliou França. Para o ministro, ainda não há nada definitivo sobre o tarifaço, que ainda carece de um decreto oficial. "Ele [Trump] digitou lá na rede social dele e disse que vai fazer", afirmou o ministro. Ele destacou que a cobrança adicional também "não vai ser fácil" para os norte-americanos, que dependem de produtos brasileiros.

O problema é que os grandes têm como aguentar, mas os pequenos nem sempre têm.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo

Bens perecíveis motivam as maiores preocupações. França destaca que os produtos com baixo prazo de validade, a exemplo dos frutos do mar, devem trazer prejuízo. "No Ceará, mais de 50% das exportações de peixe vão para os Estados Unidos. São peixes sofisticados, atuns, lagostas e camarões. Então, esse tipo de produto, é difícil você reencaixá-lo", previu ele.

Isenção a produtos que os EUA não fabricam é aguardada. Na avaliação de França, o decreto a ser publicado pela Casa Branca tende a excluir bens como café e frutas, produtos dos quais os Estados Unidos dependem da distribuição internacional. "Se ele excluir tudo que os Estados Unidos não fabrica, 90% dos pequenos vão ficar fora já de cara", observa o ministro.

O Brasil não é tradicional em guerra. O Brasil é tradicional em acordos e paz. E vai ser assim também com os americanos.

Márcio França, ministro do Empreendedorismo

Programa Acredita Exportação

Acredita Exportação foi sancionado na segunda-feira. Sob responsabilidade de França, o programa é uma iniciativa para ampliar a base exportadora de micro e pequenas empresas com a devolução de até 3% dos tributos federais pagos ao longo da cadeia produtiva de bens industriais destinados à exportação. A devolução acontecerá por meio de compensação ou ressarcimento direto.

Ministro diz que o programa antecipa a reforma tributária. Segundo França, a medida adianta parte da mudança prevista para alteração das normas tributárias. O ministro entende que a medida vai abrir os olhares dos pequenos para o mercado externo. "Eles comemoraram muito a possibilidade de ter esse reembolso, porque são poucos que exportam", reportou.

Na cerimônia de sanção, França defendeu o programa. Em sua fala, o ministro ressaltou que o Brasil tem cerca de 17 milhões de microempreendedores individuais, mas ainda carece de participação deles no comércio internacional. "Hoje em dia, com as plataformas digitais, muita gente consegue exportar", disse.

Normas definidas no Acredita Exportação valem até 2027. O período considera uma transição até a entrada em vigor da CBS (Contribuição Social sobre Bens e Serviços), prevista na reforma tributária. Com a mudança, será eliminada a cumulatividade que hoje encarece as exportações brasileiras.