Isenções do tarifaço podem poupar mais de metade das exportações aos EUA

As exceções previstas na ordem executiva do presidente Donald Trump que formalizou o tarifaço contra o Brasil devem permitir que mais de metade do volume das exportações brasileiras para os EUA fiquem isentas da taxa adicional de 40%.

O que aconteceu

Apenas 10 itens ou grupos responderam por 57,4% do valor exportado pelo Brasil aos EUA. Excluindo-se o café (que representou 4,7% das exportações para os EUA), os nove demais itens incluídos nas exceções respondem por 52,7% das vendas brasileiras para o mercado americano.

Itens poupados do tarifaço representam mais de 50% da pauta de exportações. De acordo com a última edição do Indicador de Comércio Exterior publicado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre, ligado à Fundação Getulio Vargas), o café é o único produto taxado que esteve entre os 10 itens mais exportados pelo Brasil para os EUA em 2024. Veja aqui a lista das exceções da tarifa adicional de 40%.

Exportações brasileiras para os EUA são diversificadas. A variedade de itens na lista não se repete, por exemplo, no caso das exportações para a China, em que petróleo, soja e minério de ferro somam 96% das vendas para o gigante asiático.

Café e carnes sofrerão o maior impacto. O estudo do Ibre também revelou que os EUA respondem por 16,7% do mercado de exportação do café brasileiro, e por 8,8% das exportações de carne do país.

Alguns produtos isentos das taxas são muito mais dependentes dos EUA. O país norte-americano é o destino, por exemplo, de 86% de certos produtos do ferro (ferro fundido e ferro Spiegel) e de 63,2% das aeronaves, segundo os dados de 2024.