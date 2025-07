Caixa já concluiu distribuição de R$ 12,9 bilhões do lucro do FGTS de 2024

A Caixa Econômica Federal concluiu na segunda-feira (28) o pagamento dos lucros do FGTS referentes a 2024.

O que aconteceu

Foram distribuídos R$ 12,9 bilhões, segundo a Caixa. O valor é equivalente a 95% do resultado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024, que foi de R$ 13,6 bilhões.

Os R$ 12,9 bilhões foram rateados entre 234,4 milhões de contas. Mais de 134 milhões de brasileiros com saldo positivo em 31 de dezembro de 2024 foram beneficiados.

Com a distribuição dos lucros, a rentabilidade das contas vinculadas do FGTS, em 2024, atingiu 6,05%. O rendimento ficou acima, portanto, da inflação registrada no mesmo período, que foi de 4,83%, garantindo ganho real ao trabalhador.

Como calcular o valor? O trabalhador deve multiplicar o saldo existente nas suas contas de Fundo de Garantia em 31/12/2024 pelo índice de 0,02042919, conforme aprovado pelo Conselho Curador do FGTS. Na prática, o cotista receberá R$ 20,43 a cada R$ 1 mil de saldo.

Como consultar o valor? Os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta de FGTS, por meio do Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

Como sacar o FGTS? Se você está em uma das situações permitidas em Lei para sacar o FGTS (veja abaixo), basta acessar o App FGTS ou ir até uma das agências da CAIXA.

Modalidades de saque

Entre as opções para sacar o seu Fundo de Garantia, estão previstas:

Aposentadoria

Aquisição de casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional

Saque-aniversário

Desastre natural (Saque Calamidade)

Demissão, sem justa causa, pelo empregador

Término do contrato por prazo determinado

Doenças Graves

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato

Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior

Rescisão por acordo entre trabalhador e empregador

Suspensão do Trabalho Avulso

Falecimento do trabalhador

Idade igual ou superior a 70 anos

Ainda há outras modalidades. Para saber todas as opções e a documentação necessária em Regras gerais de Saque do FGTS, visite o site da Caixa.