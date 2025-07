'As conversas estão evoluindo', diz Haddad sobre negociações com os EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as negociações comerciais com os Estados Unidos "estão evoluindo" e que essa semana foi melhor. O governo tenta conversar com os norte-americanos para um acordo sobre as tarifas de 50% previstas sobre todas as vendas brasileiras para o país.

O que aconteceu

Haddad destaca que negociações com os EUA evoluíram. Segundo o ministro, as conversas tiveram andamento nas últimas horas e não serão encerradas com as imposições previstas para sexta-feira. "As conversas estão evoluindo. Na minha opinião, vão continuar evoluindo, independentemente da decisão que for tomada dia 1º", disse em entrevista coletiva ao chegar no Ministério da Fazenda hoje.

Clima está melhor. Perguntado sobre a possibilidade de tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país, como café, manga, abacaxi e cacau, citada ontem pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, Haddad afirmou hoje que "essa semana foi melhor" para as negociações.

Essa semana foi melhor. Se depender do Brasil, essa tensão desaparece. Ela é artificial, produzida por pessoas do próprio país, não faz sentido brasileiros lá alimentarem essa tensão.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro admite viagem a Washington para tratar o assunto. Haddad diz que a ida dele e de Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, aos Estados Unidos depende de uma "agenda estruturada" para as negociações. Ele afirma que tentou contato com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, mas a ida dele à Europa requer "um pouco de paciência".

A assessoria dele [Bessent] pediu um pouco de paciência em função das missões que ele está cumprindo, mas disse que, ao regressar aos Estados Unidos, haveria possibilidade de um novo encontro.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Negociação

Conversas estavam travadas desde o anúncio da taxa de 50%. Após o andamento classificado como positivo das negociações, a relação comercial com a Casa Banca foi interrompida. O governo brasileiro diz ter enviado duas cartas com propostas para um acordo, mas não obteve o retorno de Washington.

"Tarifaço" imposto ao Brasil ignora superávit dos EUA. A relação bilateral entre os países é benéfica aos norte-americanos, que venderam R$ 1,7 bilhão a mais do que compraram do Brasil no primeiro semestre deste ano, resultado quase 500% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Trump citou motivações políticas ao aplicar tarifa ao Brasil. Ao definir a cobrança sobre as exportações brasileiras em 50%, o presidente dos EUA listou a regulamentação das redes sociais e a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como motivação.

"Práticas desleais" também entraram na mira de Trump. O USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) também abriu uma investigação para avaliar práticas "desleais" da economia brasileira. As críticas envolvem a utilização de meios de pagamentos eletrônicos, como o Pix, a violação da propriedade intelectual com a venda de produtos falsificados e o privilégio a outros parceiros comerciais.