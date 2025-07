EUA: Fed decide manter juros entre 4,25% e 4,5%, com inflação ainda alta

O Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos) anunciou hoje que decidiu manter a taxa de juros dos EUA entre 4,25% e 4,5%. A análise é que, embora o crescimento econômico tenha se desacelerado no primeiro semestre, a taxa de desemprego segue baixa e o mercado de trabalho permanece forte, com a inflação ainda elevada, o que mantém a necessidade de uma política monetária cautelosa.

O que aconteceu

Decisão do Fed era aguardada para avaliar efeitos o tarifaço de Donald Trump. No texto, o Federal Reserve afirma que vai continuar monitorando indicadores econômicos, como mercado de trabalho e as próprias expectativas de inflação, antes de fazer ajustes adicionais.

Inflação americana segue acima da meta de 2%. Apesar de uma desaceleração econômica, a incerteza sobre a trajetória futura do crescimento mantém o Banco Central americano atento aos riscos, "tanto de uma inflação persistente quanto de uma desaceleração mais profunda da economia".

Maioria dos membros do Comitê votou pela manutenção das taxas. Dois membros votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, ambos nomeados pelo presidente Donald Trump, com quem concordam que a política monetária está muito restritiva.

Comitê também mantém estratégia de redução gradual de ativos financeiros, como títulos do Tesouro e valores relacionados a hipotecas. Isso tem como objetivo reduzir a quantidade de dinheiro em circulação e ajudar a controlar a inflação a longo prazo.

FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês) se reúne regularmente para analisar a situação econômica do país. Durante essas reuniões, os membros do Comitê, incluindo o presidente do Fed e outros líderes regionais, revisam uma série de dados econômicos, como o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), a taxa de desemprego, a inflação, além de outros indicadores financeiros e internacionais. Com base nessa análise, o FOMC decide a política monetária a ser adotada, como ajustes na taxa de juros e outras medidas para controlar a inflação e estimular ou desacelerar a economia. Esta foi a quinta vez consecutiva que o FOMC manteve a taxa inalterada.