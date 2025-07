"Alívio" e "colapso": como entidades empresariais reagiram ao tarifaço

Entidades setoriais vão do alívio ao medo do colapso após a publicação da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos Donald Trump que aumenta a taxação de produtos brasileiros para 50%. Muitos produtos ficaram fora da taxação, mas itens com grande dependência das exportações para os EUA serão sobretaxados.

Sobretaxa de 40% sobre diversos produtos foi divulgada pela Casa Branca em ordem executiva. Suco de laranja, derivados de petróleo e produtos ligados à aviação civil estão isentos das tarifas adicionais, enquanto carne e café terão cobranças que chegam a 50% no total, contando o que já havia sido determinado em abril. Veja o que dizem as entidades:

Pescados

Taxado em 50%, setor de pesca fala em "colapso". A Abipesca (Associação Brasileira das Indústrias de Pescado) disse que "acompanha com grande preocupação" a confirmação da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "O setor ficou de fora da lista de exceções, o que causará um grande impacto comercial. Não há alternativas viáveis de mercado", diz a entidade em nota.

O mercado norte-americano é destino de cerca de 70% das exportações brasileiras de pescados. "A interrupção dessas exportações poderá desencadear uma onda de pedidos de recuperação judicial, uma vez que as empresas não terão capacidade de honrar seus compromissos financeiros. O impacto será severo e imediato, com repercussões sociais e econômicas profundas, especialmente em regiões onde a atividade pesqueira é a principal fonte de emprego e renda", continua a nota.

Mais de um milhão de pescadores profissionais, além de milhares de famílias, serão diretamente afetados. A interrupção do escoamento da produção nacional comprometerá a subsistência de uma ampla rede de trabalhadores e comunidades, provocando consequências drásticas para a segurança econômica do país.

Entidade pede medidas emergenciais, com apoio financeiro imediato ao setor. "Ignorar essa realidade é permitir o colapso de uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio nacional, com efeitos em cascata sobre o emprego, a renda e a estabilidade de regiões inteiras", diz a entidade.

Suco de laranja

A CitrusBR (Associação Nacional das Indústrias Exportadoras de Sucos Cítricos) recebeu com "alívio" a notícia de que suco e polpa de laranja não serão sobretaxados. "Recebemos com alívio e responsabilidade o anúncio da exceção ao suco de laranja concedido pelo governo americano", anunciou em nota. Setor previa perdas de até US$ 4,3 bilhões se tarifa fosse concretizada.

Suco de laranja e polpa de laranja são dois dos produtos que entraram na lista de exceções do tarifaço de Donald Trump. Apesar de não estar nos 40% adicionais, taxa de 10% continuará sendo cobrada, assim como determinado em abril.

EUA estão no segundo lugar de maiores consumidores do produto brasileiro. No ano passado, o total exportado ao país chegou a 41,7% de participação, atrás apenas da Europa.

Câmara de comércio

As tarifas de 50% "fragilizam as relações econômicas e comerciais entre os dois países", disse a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil). O tarifaço afeta negativamente a competitividade das empresas, o emprego e o poder de compra dos consumidores dos dois países. "A Amcham Brasil defende que divergências comerciais sejam resolvidas pela intensificação do diálogo construtivo em alto nível, com o objetivo de preservar e ampliar a parceria e a cooperação econômicas", argumentou a organização, em nota.

Estudo feito na semana passada aponta que 33,7% do que é exportado para o Brasil vai para os Estados Unidos. Uma pesquisa de opinião conduzida pela Câmara Americana, também divulgada hoje, mostra que mais da metade das empresas exportadoras no Brasil estimam que o aumento tarifário poderá resultar na interrupção total ou acentuada (superior a 50%) das vendas para os Estados Unidos.

Reciprocidade não é a melhor saída, segundo as empresas. A pesquisa indica que 86% das companhias ouvidas pela Amcham avaliam que eventuais medidas de reciprocidade por parte do Brasil tenderiam a agravar as tensões bilaterais e reduzir o espaço para negociações. Na ordem executiva que assinou hoje, Donald Trump disse que, se o Brasil retaliar aumentando tarifas, também vai reajustar as taxas, como fez com a China em abril.