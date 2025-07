'Novos hermanos'? Brasil pode expandir comércio com México após tarifaço

Apesar de trajetórias históricas distintas e de um certo distanciamento político nas últimas décadas, Brasil e México tem bases econômicas semelhantes e enfrentam desafios parecidos, podendo até virar novos "hermanos". A recente escalada protecionista dos Estados Unidos, simbolizada pelo tarifaço promovido pelo presidente Donald Trump, pode criar um novo ambiente de cooperação entre as duas maiores economias da América Latina.

O que aconteceu

Brasil e México concentram juntos quase 60% do PIB (produto interno bruto) latino-americano e somam mais de 320 milhões de habitantes. Os dados foram levantados pelo IPE-DF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal) em um artigo publicado em março. Ambos têm economias diversificadas, com forte presença dos setores de serviços, agricultura e indústria de transformação — especialmente nas montadoras de veículos —, mas também enfrentam juros elevados, volatilidade cambial e baixa previsibilidade fiscal, além de forte dependência de investimentos externos.

Enquanto nosso país mantém forte relação comercial com a China, México é amplamente dependente dos EUA. Segundo Rodrigo Simões, professor de economia e negócios da Universidade Anhembi Morumbi, mais de 80% do comércio exterior mexicano está vinculado ao mercado norte-americano. "Brasil e México possuem grandes desafios na desigualdade social, têm economias marcadas por volatilidade e dependem fortemente do comércio internacional com grandes potências", explica.

Dependência tem consequências diretas. Em 2009, por exemplo, a queda de 2,4% do PIB dos EUA impactou o México com uma retração de 6,2%, reflexo da forte integração econômica entre os dois países. Já o Brasil, menos exposto ao ciclo norte-americano, sofreu impacto reduzido.

Endurecimento das regras comerciais dos EUA pressiona o México a buscar alternativas e pode abrir espaço para uma reconfiguração das parcerias regionais. O Brasil, neste contexto, aparece como um possível aliado estratégico. "São grandes economias emergentes, com mercado interno robusto, peso relevante de commodities e cadeias industriais diversificadas", afirma Rafael Lima, CEO da fintech Ótmow, especializada em crédito para empresas que fornecem para governos.

Etanol, café, agricultura como um todo e a carne são os principais produtos com potencial para entrar no mercado mexicano. A avaliação é do economista Alex André, que considera que o México é mais "travado" que o Brasil, principalmente por causa da localização geográfica. "O Brasil tem um mercado mais diverso, que pode direcionar a demanda para outros países. Pela localização, o México não consegue fazer esse movimento com a mesma facilidade", pondera.

Até suco de laranja pode se beneficiar com novas parcerias. Um dos setores mais afetados se a taxação de 50% contra o Brasil se confirmar nesta sexta-feira pode encontrar no mercado mexicano uma alternativa para manter as vendas, segundo Lima. "Vejo também espaço para cosméticos, calçados e tecnologia agrícola, como máquinas e insumos voltados à produção em clima tropical. O México tenta reduzir a dependência dos Estados Unidos e da Ásia, e o Brasil pode se posicionar como aliado e parceiro estratégico. É uma grande oportunidade para ganharmos mercado lá fora", complementa.

Contrastes nos modelos e nos resultados

Desde os anos 2000, Brasil e México seguiram caminhos econômicos distintos. O México adotou uma agenda mais liberal, ampliando a abertura econômica e firmando acordos como a Aliança do Pacífico, enquanto o Brasil seguiu um modelo de desenvolvimento com maior participação estatal. No período de 2003 a 2013, essa diferença se refletiu nos números: a economia brasileira cresceu 45,4%, contra 30,7% do México, conforme o IPEDF. Em empregos, o Brasil criou 16 milhões de vagas formais, ante 3,5 milhões no México.

Além disso, enquanto o Brasil conseguiu reduzir a pobreza absoluta para 15,9% da população, o México viu esse índice crescer para 51,3%. Mesmo com desempenho inferior, o modelo mexicano costuma receber mais elogios do mercado financeiro — um paradoxo que levanta questionamentos.

Alianças produtivas

Desde a pandemia e a guerra na Ucrânia, cadeias globais de suprimentos têm sofrido desorganização, criando gargalos em setores estratégicos. Para Rodrigo Simões, isso exige um esforço diplomático dos países latino-americanos. "Temos que enfraquecer essa onda de isolacionismo. O mundo precisa de cooperação, principalmente usando o que os países têm de melhor nas cadeias produtivas, seja no setor agroindustrial, automotivo ou energético", analisa.

Apesar das diferenças em integração internacional e tipo de exportação — manufaturados no México, commodities no Brasil —, os dois países têm potencial para formar uma aliança estratégica. "Num cenário global mais tenso, diversificar parceiros comerciais é essencial. Se essa conexão se fortalecer, os dois países têm muito a ganhar em comércio, investimento e posicionamento internacional", conclui Rafael Lima.