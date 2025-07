Dólar sobe e Bolsa abre em queda com atenções a juros, tarifas e balanços

Em dia de Super Quarta, o dólar sobe e a Bolsa abre em queda, refletindo a cautela dos investidores diante das decisões de juros no Brasil e nos EUA, das incertezas sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e da divulgação de balanços de grandes empresas. A expectativa é de manutenção das taxas, mas o mercado monitora sinais sobre os próximos passos da política monetária em meio a tensões comerciais e geopolíticas.

O que está acontecendo

Depois de recuar ontem, dólar abre em alta. Às 10h18, a moeda norte-americana subia 0,42%, vendida a R$ 5,594. A divisa vem revertendo as perdas nesta terça-feira (29), quando fechou em queda de 0,38%, cotada a R$ 5,569. O dólar turismo também avança 0,38%, a R$ 5,808.

Ibovespa abre em baixa. O principal índice acionário da Bolsa de Valores abriu as primeiras negociações do dia em queda. Às 10h13, o Ibovespa recuava 0,32%, aos 132.294 pontos.

Ontem, depois de três quedas seguidas, o índice fechou em alta. A Bolsa subiu 0,45%, aos 132.725 pontos, um pouco distante da máxima do dia, quando chegou a voltar ao patamar de 133 mil pontos.

O que movimento o mercado

Super Quarta: Brasil e EUA divulgam decisões a respeito dos juros. A chamada "Super Quarta" traz hoje decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, num momento de alta tensão nos mercados. Entre incertezas geopolíticas, tarifas comerciais e inflação resistente, os bancos centrais devem adotar cautela em suas comunicações.

O mercado espera manutenção dos juros entre 4,25% e 4,50% ao ano, no caso dos Estados Unidos, e de 15% ao ano, no Brasil. Mas tom das autoridades é o que atrai as atenções dos investidores.

As novas tarifas impostas pelos EUA trazem incertezas adicionais. Há temor de que o impacto sobre exportações brasileiras tenha efeitos indiretos sobre os preços internos. As negociações seguem também no foco dos agentes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que retaliar os norte-americanos "não está nos planos" do governo brasileiro. A estratégia, segundo ele, é proteger a economia sem gerar novos custos para o consumidor, evitando uma escalada nas tensões comerciais.

O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, por sua vez, negou favorecimento a setores como o de aviação e afirmou que os esforços diplomáticos estão focados em reverter ou adiar as tarifas. Até agora, no entanto, as respostas dos EUA têm sido lentas. O governo americano disse ontem que estuda isentar alguns produtos não produzidos localmente, como manga, cacau e café, mas sem garantias de que essas isenções beneficiarão automaticamente o Brasil. O mercado recebeu com alívio o tom diplomático adotado por Brasília e o aceno dos EUA, o que impulsionou a queda do dólar e a recuperação da Bolsa nesta terça.

A temporada de resultados do 2º trimestre movimenta o dia com números de TIM (TIMS3), Santander (SANB11) e Bradesco (BBDC4). Os investidores também aguardam os balanços das gigantes americanas Meta e Microsoft. No Brasil, os bancos têm mostrado recuperação com aumento de lucro, controle de inadimplência e avanço na eficiência. Já o setor de telecomunicações segue crescendo, mas enfrenta desafios nos segmentos de serviços tradicionais, como o pré-pago.

Santander Brasil entre as baixas do dia após o balanço. Os papéis da instituição recuavam 0,53% associados aos resultados financeiros abaixo do esperado. O Santander Brasi abriu a temporada de divulgação dos balanços dos grandes bancos com lucro líquido gerencial de R$ 3,659 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma alta de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado, mas uma queda de 5,2% ante o primeiro trimestre deste ano.