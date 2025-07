Estados podem perder R$ 19 bilhões com tarifa dos EUA, diz CNI

Os estados podem perder mais de R$ 19 bilhões no PIB (Produto Interno Bruto) se a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos entrar em vigor na sexta-feira, conforme estudo divulgado pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Ceará, Espírito Santo e Paraíba podem ser os principais impactados.

O que aconteceu

Estados com forte dependência das exportações para o mercado norte-americano são os mais afetados. Segundo o estudo da CNI, com base em dados do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Ceará, Espírito Santo e Paraíba podem ser até mais impactados, percentualmente, que São Paulo.

Em 2024, os Estados Unidos foram o destino de 44,9% das exportações do Ceará e de 28,6% das do Espírito Santo. A Paraíba exportou 21,6% do total do estado para os EUA.

A indústria de transformação concentra a maioria dos produtos exportados, mas há outras áreas:

Metalurgia : principal setor exportador em estados como Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Pará.

: principal setor exportador em estados como Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais e Pará. Alimentos : relevante para Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.

: relevante para Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Celulose e papel : destaque no Espírito Santo, Bahia e Maranhão.

: destaque no Espírito Santo, Bahia e Maranhão. Máquinas e equipamentos: afetam estados como Paraná e Amazonas.

São Paulo lidera em valor absoluto de prejuízo, com estimativa de R$ 4,4 bilhões. Depois, vem Rio Grande do Sul e Paraná (R$ 1,9 bi cada), Santa Catarina (R$ 1,7 bi) e Minas Gerais (R$ 1,6 bi). Em termos proporcionais, os estados mais atingidos no PIB são Amazonas (-0,67%), Santa Catarina (-0,31%), Pará (-0,28%) e Espírito Santo (-0,25%).

Cada US$ 1 bilhão exportado representa 24,3 mil empregos no Brasil e movimenta R$ 3,2 bilhões na economia. As perdas podem comprometer empregos, investimentos e arrecadação fiscal, conforme a CNI.

CNI alerta que a medida compromete a competitividade de setores estratégicos, como metalurgia, alimentos, couro e calçados. A entidade voltou a defender o diálogo com o governo americano e políticas internas para diversificação de mercados e estímulo à produção nacional.