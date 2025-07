Sobretaxa de Trump aumenta pressão sobre empresas exportadoras brasileiras

A sobretaxa de 40% confirmada hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a muitos produtos brasileiros cria uma "camada nova de estresse" sobre as empresas que dependem da exportação, além de reacender a necessidade de um debate sobre a estrutura tributária sobre exportações. A avaliação é de especialistas ouvidos pelo UOL logo após o anúncio feito pela Casa Branca.

O que aconteceu

Camada adicional de estresse sobre empresas que já operam "no limite" da margem de lucro. "Para gestores e empresários, o desafio passa a ser pensar capital e estratégia num ambiente de crédito caro e com menos incentivos à expansão", afirma Pedro Da Matta, presidente da Audax Capital, que oferece soluções de crédito para indústria, agronegócio e setor imobiliário. Pressão do tarifaço somado ao fato do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central (BCB) ter mantido a taxa Selic em 15% podem comprometer ainda mais a confiança.

Recado de Trump é claro: tarifa é política, não econômica. Para Virgínia Machado, professora de Direito Constitucional do UniArnaldo Centro Universitário, de Belo Horizonte (MG), o objetivo principal do presidente dos Estados Unidos é pressionar o governo brasileiro para atender as grandes empresas de tecnologia (big techs), que, na visão dela, são contra a regulamentação das mídias sociais. "Para conseguir isso e a anistia ao presidente Jair Bolsonaro (PL), Trump usa um argumento 'pequeno', que é o econômico, que não faz sentido para a balança comercial brasileira", disse.

Toda a cadeia produtiva do Brasil pode sentir efeitos, mesmo com produtos isentos de tarifa. "Empresas que exportam diretamente sentirão o impacto imediato, mas mesmo aquelas que atuam no mercado interno devem se preparar para efeitos indiretos na cadeia de suprimentos. É um cenário que exige atenção redobrada a capital de giro, estrutura de dívida e governança financeira", aponta André Matos, presidente da MA7 Negócios, consultoria de investimentos e gestora de negócios.

Debate sobre estrutura tributária para exportações precisa ser retomado. Opinião é de Mary Elbe Queiroz, advogada tributarista, presidente do Cenapret (Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários) e sócia da Queiroz Advogados. "Exportadores ainda enfrentam distorções como o acúmulo de créditos tributários não ressarcidos e a complexidade no acesso a regimes especiais, o que reduz margem e previsibilidade. Na prática, exportar para os EUA ficou mais caro. E, sem reação adequada, o risco é que empresas brasileiras percam espaço em um dos principais mercados globais". O governo federal anunciou anteontem o Acredita Exportação, que vai "devolver" até 3% do valor exportado por MPEs (Micro e Pequenas Empresas), e prevê alterações no regime Drawback, que permite importação de matérias-primas sem incidência de impostos.

Exportadoras devem diversificar mercados e negociar cláusulas de revisão de preços nos produtos. São medidas que podem ajudar em momentos de instabilidade, segundo Charles Hanna Nasrallah, advogado especializado em Direito Empresarial, Recuperação Judicial, Falências e Reestruturação de empresas. Outro ponto apontado por ele é mobilização empresarial, que sempre é bem recebida em grandes mercados, como os Estados Unidos. "A decisão de excluir setores estratégicos como o de celulose e aeronaves da tarifa de 50% mostra que cadeias produtivas globalmente integradas e com relevância econômica são menos suscetíveis a medidas protecionistas", acrescenta ainda.

O tarifaço

Novas tarifas começam a valer a partir de 6 de agosto. Sobretaxa de 40% vai ser cobrada junto aos 10% que já estavam valendo desde abril.

Lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco e polpa de laranja, derivados de petróleo e peças para aviação civil. Isso deve permitir que 43,4% do volume das exportações brasileiras para os EUA fiquem isentas do novo imposto. "A isenção de suco de laranja, celulose e aviação não é uma concessão generosa, mas uma jogada estratégica para preservar interesses internos dos EUA. Porém, o efeito colateral disso é a erosão da previsibilidade e da confiança institucional nas relações comerciais com o Brasil.", pondera Carlos Rifan, analista de Comércio Exterior.

Café e carne serão taxados. Abic (Associação Brasileira da Indústria do Café) acredita, porém, que o prazo estendido até o dia 6 deu "um fôlego" para as negociações, que ainda estão em andamento.

Com a aplicação da nova tarifa, contratos de importação de produtos brasileiros que já estavam assinados podem ser revistos. "Grandes contratos em geral têm cláusulas para situações como essa, que permitem a cessação do contrato em casos de desequilíbrio econômico. Já os contratos menores podem não ter esse dispositivo. Ainda assim, muitos têm certa maleabilidade que permite que o comprador deixe de comprar", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, economista e professor do curso de Administração da ESPM.

"Mesma moeda" se Brasil retaliar. O documento assinado por Trump afirma que, se o Brasil tomar medidas de retaliação, a ordem executiva será modificada para "garantir a eficácia das medidas ordenadas". "Por exemplo, se o governo do Brasil retaliar aumentando as tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos, aumentarei a alíquota igualmente", afirmou.