Amanda Klein: Governo paga preço por descuidar de relação com os EUA

O governo brasileiro está pagando o preço por descuidar de sua relação comercial com os Estados Unidos, avaliou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

De acordo com o senador Carlos Viana, que está na comitiva em Washington, o Brasil não está enfrentando apenas um gelo do governo americano, e sim um iceberg. Segundo ele, Bolsonaro é parte do problema.

Mas também há grande insatisfação com a crescente importância e autonomia do Brics, a questão geopolítica, de aproximação do Brasil com rivais americanos como Rússia e China.

Antes dessa relação bilateral de 200 anos ser duramente golpeada com a ameaça geoeconômica do tarifaço, ela foi subestimada e menosprezada pelo governo brasileiro.

A leitura errada direcionou toda a energia para o sul global e deixou em distante segundo plano a relação com os americanos. Pagamos o preço das loucuras de Trump, mas também do sentimento anti-americano do governo brasileiro.

A dois dias do início do tarifaço, o governo e o Congresso buscam soluções para frear a medida. O vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente de negociações com os Estados Unidos. Ele tem conversado com os secretários de Comércio, Howard Lutnick, e do Tesouro, Scott Bessent. Donald Trump, por sua vez, segue endurecendo o jogo pela negociação do tarifaço.

Na diplomacia brasileira e na política, há uma inflexão no discurso. Ministros importantes como Haddad e Gleisi Hoffmann assumem a possibilidades de Lula conversar com Trump.

Haddad falou que os canais de comunicação com os americanos estão sendo desobstruídos. Já a ministra lembrou que a conversa exige preparo prévio. Não é igual à ligação de telemarketing. Se colar, colou.

Em suma: o presidente Lula está disposto a conversar com Trump, mas precisa haver abertura do outro lado. Lula só liga se souber que será atendido. Por enquanto, não há sinal de bandeira branca.

Aliás, não houve nem para o chanceler Mauro Vieira. Em viagem a NY, o ministro sinalizou disposição de ir a Washington se fosse recebido na Casa Branca ou no departamento de estado. Voltou ao Brasil de mãos abanando.

