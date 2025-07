Trump adota postura de vitorioso com acordos firmados após 'tarifaço'

Os acordos comerciais fechados até o momento pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, são vantajosos para o país, e são celebrados por ele. O único revés pode surgir das conversas com a China.

O que aconteceu

Acordos comerciais firmados favorecem políticas dos EUA. Promessa de campanha de Trump, as tarifas contra as importações começaram a ser desenhadas no dia 2 de abril. Em cerimônia na Casa Branca, o presidente norte-americano apresentou as cobranças "recíprocas" a mais de 180 países e classificou o anúncio como "O Dia da Libertação".

Negociações com os países foram abertas nos dias seguintes. Diante da situação, representantes comerciais dos EUA se sentaram na mesa de negociações com integrantes de diferentes nações. Entre os acordos firmados após o adiamento do tarifaço para 1º de agosto, os destaques ficam por conta dos pactos com a União Europeia, o Reino Unido e o Japão.

Trump definiu alguns dos acordos como os "maiores da história". "Acabei de assinar o maior acordo comercial da história com o Japão. [...] Este é um momento muito empolgante para os Estados Unidos da América, especialmente porque continuaremos sempre a ter um ótimo relacionamento com o Japão", escreveu. Ao definir uma taxa com o Reino Unido, ele classificou o pacto como "o maior de todos".

Trump comemora vitórias com os acordos celebrados até então. O desfecho das negociações confirmadas resulta em um cenário classificado pelo presidente norte-americano como positivo. "O Trump sai vencedor da negociação, mas, principalmente, na política interna dos Estados Unidos", avalia João Amadeus, especialista em direito tributário. A avaliação considera o cenário de incertezas sobre a formalização dos acordos.

Ele [Trump] sabe que as tarifas que colocou sobre a China e a União Europeia eram inviáveis. Iriam prejudicar a própria economia americana. Então, por um lado, ele venceu todas [as negociações], entre aspas, porque a narrativa adotada por ele torna impossível perder.

Rodrigo Leite, professor da UFRJ

Vantagens para os EUA

Estados Unidos conquistaram investimentos com os acordos. Os aportes foram definidos nas negociações com o Japão e a União Europeia. Enquanto Tóquio se comprometeu em investir US$ 550 bilhões no território norte-americano, os europeus vão desembolsar US$ 600 bilhões, dos quais US$ 150 bilhões serão destinados exclusivamente ao setor de energia norte-americano.

Acordos resultam em benefícios adicionais aos Estados Unidos. Além dos investimentos, as negociações reduziram as tarifas pagas pelos EUA sobre automóveis, aço e alumínio e equipamentos aeroespaciais do Reino Unido. Já o Japão se comprometeu em flexibilizar as tarifas da indústria automobilística para os norte-americanos.

Vietnã abriu completamente o mercado para os norte-americanos. As tarifas para o país foram reduzidas de 46% para 20%, com o aval de acesso dos EUA a todos os mercados comerciais do país, sem taxas adicionais. Também foi definida a isenção das tarifas pagas pelos EUA para as exportações destinadas às Filipinas e à Indonésia.

Ajuste das taxas inicialmente aplicadas coloca conquista em xeque. O ajuste das tarifas estabelecidas em abril gera dúvidas sobre o efetivo saldo positivo para Trump. "Em nenhum caso ele acabou aplicando as sanções que começou, como com a União Europeia, Canadá, México, China. Não se pode dizer que ele tenha vencido todos os acordos", afirma Rodrigo Leite, professor de finanças da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Pedras no sapato

As duas maiores economias do mundo buscam consenso. As negociações comerciais entre EUA e China podem representar um final indigesto para a política tarifária norte-americana. O início das imposições foi marcado pela retaliação mútua do "tarifaço", que chegou a superar 140%.

Temor de guerra comercial originou série de negociações. Os dois países estabeleceram uma trégua temporária nas imposições em um encontro realizado com representantes comerciais de Washington e Pequim no mês passado. Na ocasião, a China aceitou conceder elementos químicos usados na fabricação de produtos tecnológicos de ponta em troca da abertura das instituições de ensino norte-americanas para estudantes chineses.

Prazo para definições com a China deve ser adiado novamente. As expectativas apontam que as maiores economias do planeta vão conversar para estender a trégua tarifária por mais 90 dias. A decisão será tomada para evitar a introdução de novas tarifas ou medidas que intensifiquem a escalada da guerra comercial.

Volume do comércio bilateral dificulta a formulação de acordo. A corrente de vendas entre as duas economias dificulta a formalização de uma proposta que agrade mutuamente às nações. "É um acordo muito difícil de ser costurado", diz Amadeus, que prevê a adoção de uma postura vitoriosa de Trump, seja qual for o desfecho da negociação. "Independente do resultado que vier, ele vai vender como uma vitória", antevê.

Se existe um país, por conta da dimensão da economia, que pode impor alguma espécie de derrota aos Estados Unidos, em termos de negociação, é a China.

João Amadeus, especialista em direito tributário

Acordo com o México também tende a trazer entraves aos EUA. O vizinho de fronteira ao sul dos Estados Unidos tem um comércio amplo e focado na produção de industrializados e na fabricação de veículos norte-americanos, dificultando as imposições de Trump. "O México tem mais força na mesa de negociação. Eles chegaram a um acordo, que depois os Estados Unidos desfizeram", recorda Leite.