Tarifa põe em risco 62 mil empregos do setor de ferroligas, diz associação

As tarifas de exportação impostas ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocam em risco 62 mil empregos do setor de ferroligas, alertou Bruno Parreiras, diretor-executivo da Abrafe (Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico), em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

No curto e médio prazo, se perdurar a tarifa, as empresas não têm outra alternativa senão reduzir a produção. E reduzir a produção pode gerar perda dos empregos.

É toda uma cadeia que é afetada. As associadas da Abrafe são responsáveis por mais de 62 mil empregos diretos e indiretos e realmente estamos muito preocupados com essa questão das tarifas.

Bruno Parreiras, diretor-executivo da Abrafe

Parreiras entende que todo o cenário ainda é bastante incerto, mas que, se as tarifas entrarem em vigor, outros mercados devem substituir o Brasil nas exportações para os Estados Unidos.

Tudo vai depender do tempo que isso perdurar, porque até para redirecionar imediatamente é difícil, até mesmo a substituição. Mas, no médio prazo, se perdurar essa tarifa, outros mercados vão conquistar o 'market share' [grau de participação de uma empresa no mercado em vendas de um produto] dos Estados Unidos e depois é muito difícil reconquistar.

São mais de 200 anos de relacionamento comercial com os Estados Unidos e o nosso setor tem clientes conquistados durante décadas, e isso não pode ser comprometido de uma hora para a outra com essa tarifa de 50%. Na verdade, é um embargo. Nenhuma empresa consegue margem para superar essa tarifa.

E já está acontecendo restrição de investimentos. Quem tinha pretendido investir na expansão, já está revendo os seus investimentos. A cadeia de produção do carvão, para atender as ferroligas, depende do plantio diário. São sete anos de crescimento do eucalipto para depois produzir o carvão. Quem está nesses municípios até o investimento no replantio, já fica comprometido com um anúncio desse tipo.

Bruno Parreiras, diretor-executivo da Abrafe

