Sem citar Brasil, secretário dos EUA fala em tarifa zero para café e manga

Sem citar o Brasil, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou hoje que o governo de Donald Trump considera aplicar tarifa zero para alimentos que não são produzidos no país, como café, manga, abacaxi e cacau.

O que aconteceu

Segundo ele, esses produtos são classificados como recursos naturais. Poderiam entrar no mercado americano sem taxação, caso haja acordos comerciais com os países exportadores. A declaração foi dada em entrevista à CNBC, quando Lutnick comentava sobre o acordo com a União Europeia. Ele não citou quais países podem ser beneficiados.

O presidente incluiu quando ele faz um acordo, ele inclui que se você cultivar algo e nós não cultivarmos, isso pode chegar a zero. Portanto, se fizermos um acordo com um país que cultiva manga ou abacaxi, eles podem entrar sem tarifa porque o café e o cacau seriam outros exemplos de recursos naturais.

Howard Lutnick, em entrevista à CNBC

Pode ser sinal para o agro. A sugestão do secretário de Comércio dos EUA contrasta, no entanto, com a atual política tarifária adotada por Trump contra as exportações brasileiras, mas pode indicar uma sinalização importante para o agronegócio brasileiro. Entre os setores mais afetados estão o de café e manga. Os efeitos ainda não estão muito claros, mas alguns cálculos mostram que haverá perdas relevantes. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) estimou, para o curto prazo, uma queda de R$ 52 bilhões nas exportações brasileiras e diminuição de 110 mil empregos no país.

No caso do café brasileiro, os EUA são o maior comprador, com 8 milhões de sacas por ano. "Não vai haver de forma imediata um fornecedor substituto para abastecer o mercado americano, e também não consigo transferir 8 milhões de sacas para outros destinos", afirmou ao UOL, na semana passada, Eduardo Heron, diretor técnico do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

Os cafeicultores brasileiros temem, por exemplo, que uma parte do mercado americano seja ocupado pelo café da Colômbia, hoje tributado em 10%. Entidades que representam os exportadores têm tratando diretamente do tema com a National Coffee Association (NCA). O diálogo vem sendo conduzido pelo Cecafé com a NCA. A entidade americana já acionou o governo dos EUA também pelo impacto local. Hoje, segundo as entidades, 76% dos americanos consomem café. Além disso, a indústria do café gera 2,2 milhões de empregos e US$ 343 bilhões na economia americana.

Se tarifa de 50% se mantiver, manga vai estragar no pé, afirmam produtores do setor. Já no caso da manga brasileira, o período de envio de manga para os EUA se inicia agora em agosto. São cerca de 2.500 contêineres enviados em 70 dias. Se a tarifa de 50% se mantiver, não será possível enviar esses produtos para outros mercados em um prazo tão curto, e não será viável nem mesmo concluir a colheita, afirmou ao UOL Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas (Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados).

Setor de frutas defende que alimentos fiquem fora da tarifa ou que a taxação seja adiada. Caso não se chegue a um acordo até o fim do prazo, o setor defende um adiamento de 90 a 120 dias para a implementação da sobretaxa, para que haja mais tempo de negociação.

Governo brasileiro tenta poupar alimentos e Embraer do tarifaço dos EUA. A equipe econômica segue mapeando cenários e ampliando os canais de negociação com Washington. A tentativa é de evitar que produtos considerados sensíveis à balança comercial brasileira entrem na lista de sobretaxação, nesse caso, o agronegócio e a indústria aeronáutica. Segundo integrantes do governo envolvidos com o tema, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin tem conversado com Lutnick, na tentativa de poupar, por exemplo, alimentos e aeronaves fabricada pela Embraer.

Ontem, Trump falou sobre a implementação de uma tarifa global entre 15% e 20%. A medida, no entanto, levantou dúvidas sobre como países como o Brasil, grandes exportadores desses alimentos, serão afetados. A situação brasileira também não foi comentada pelo presidente dos EUA.

EUA fecharão todos os acordos até 1º de agosto

Segundo Lutnick, os EUA fecharão todas as tratativas até o dia 1º de agosto, quanto as taxas entrarão em vigor. Ele não citou diretamente o Brasil, porém falou que essa data vale para todos os países, menos a China, em que há negociações separadas. O secretário também reafirmou que as tarifas são necessárias para corrigir "injustiças" no comércio.

Para o resto dos países do mundo, as coisas precisam ser definidas até sexta-feira (1). E sexta-feira não está muito longe.

Howard Lutnick

Pedido de Trump para um acordo comercial é ter os "mercados totalmente abertos". O secretário de comércio não deu detalhes do que isso significaria, mas comemorou o acordo fechado no final de semana com a União Europeia, destacando que os EUA terão um mercado aberto de US$ 20 trilhões. "É cinco vezes maior do que qualquer outro", declarou.

Pelo acordo, os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 15% à maioria das exportações da União Europeia. Embora a alíquota seja menos severa do que os 25% impostos às montadoras europeias em abril passado e do que os 30% inicialmente anunciados para 1º de agosto, ela ainda representa um forte aumento em relação à tarifa de 2,5% que estava em vigor antes do início do segundo mandato do presidente dos EUA. Parte do líderes políticos e empresariais europeus criticaram o acordo que ainda é preliminar e precisa ser aprovado pelos 27 países-membros da UE e o Parlamento Europeu.

Taxas sobre produtos farmacêuticos serão anunciadas nas próximas duas semanas. Lutnick também divulgou que as tarifas nesse setor serão "massivas" para empresas que não tenham fábricas estabelecidas nos EUA. "Se vamos pagar por seus medicamentos, você vai construí-los na América", afirmou o secretário de Comércio durante a entrevista.