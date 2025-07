Montadoras dizem que Lula copiará Trump se quebrar acordo para ajudar BYD

O executivo de uma montadora disse que Lula repetirá Donald Trump e perderá a confiança dos empresários se mudar as regras para ajudar a BYD em vez de privilegiar o Mover, política costurada entre o Planalto e as fabricantes que resultou em R$ 180 bilhões em investimentos no Brasil para transição de carros com motor a combustão para veículos híbridos flex.

O que aconteceu

A reclamação acontece em um momento em que o governo estuda alterar a política de importação do setor automotivo. A Camex (Câmara de Comércio Exterior) avalia reduzir o imposto de importação para carros eletrificados nos regimes SDK (semidesmontados) e CKD (totalmente desmontados). Eles demandam menos mão de obra e têm peças fabricadas fora do país.

As montadoras dizem que a medida atrapalha seu plano de negócios. Os executivos das multinacionais afirmam que apresentaram às suas matrizes um planejamento para lançamento de carros e modernização de fábricas. O cronograma foi elaborado com base no Mover, e haverá consequências se o governo romper com o combinado.

É mencionada a possibilidade de redução dos investimentos no Brasil. Segundo um executivo, mudar as regras pode levar à interrupção do envio de alguma fase de investimentos, quando a matriz aporta recursos.

Comparação com Trump se refere à quebra de confiança. O presidente dos EUA é visto como um político que desrespeita regras construídas ao longo de décadas e que resultaram em órgãos como a OMC (Organização Mundial do Comércio). Ao ignorar o direito internacional, ele compromete a credibilidade de seu país a longo prazo, segundo entende o mercado.

Montadoras estabelecidas no Brasil travam nova guerra de lobby contra a BYD Imagem: Rodrigo Paiva/Folhapress

Lula estaria fazendo o mesmo. Montadoras que estão no Brasil há décadas reclamam que o combinado no Mover está sendo desrespeitado por causa de interesses políticos e ideológicos, outra semelhança com Trump.

Foi Geraldo Alckmin (PSB) quem negociou o Mover com as montadoras. Ontem, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sugeriu um meio-termo entre a ajuda a BYD e a reclamação das montadoras. Mas deixou uma porta aberta para voltar atrás. Ressaltou que a redução do imposto de importação está em estudo e o martelo não foi batido.

Alckmin falou em antecipar a alíquota de 35%, mas criar cotas de importação. As cotas durariam quatro anos e seriam decrescentes.

50 mil carros no primeiro ano;

40 mil no segundo ano;

30 mil no terceiro ano;

20 mil no último ano;

A sugestão não atende as montadoras. Um executivo disse que 50 mil é uma quantidade muito alta. Segundo ele, somente quatro fábricas, entre as dezenas de montadoras que operam no Brasil, têm capacidade de produzir 50 mil veículos por ano.

A BYD foi procurada e não respondeu. À colunista Paula Gama, do UOL, a empresa "argumentou que a redução temporária nas alíquotas é necessária para viabilizar a nacionalização de sua linha de produção, que começou a operar em Camaçari (BA) em junho.

Montagem de caro na fábrica da BYD, empresa que associou sua marca a carros elétricos Imagem: Divulgação

A questão dos impostos

O governo estabeleceu uma escalonamento do imposto de importação, que chegará a 35% em julho do ano que vem. A BYD encaminhou um protocolo à Camex pedindo para haver a redução desta alíquota para 10%, o que facilita a situação da montadora chinesa. A fábrica da BYD começou a operar no mês passado e tem menor capacidade de produção.

As montadoras tradicionais queriam antecipar a alíquota de 35% para este ano. Hoje é pago em média 26% de imposto, de acordo com Alckmin. Esta batalha de lobby entre chineses e Anfavea (associação que reúne as montadoras tradicionais) vem desde o começo do governo Lula.

A situação se agravou porque no final de semana surgiram informações de que o Planalto decidira a favor da BYD. O anúncio da redução do imposto de importação seria feito amanhã pela Camex, onde o caso é debatido.

Os executivos pressionaram. A Anfavea escreveu um carta que chegou às mãos da imprensa. Federações de indústrias de nove estados, CUT, Força Sindical e outros sindicatos, incluindo o dos metalúrgicos, também se posicionaram contra os chineses.

O que esse grupo defende:

Fabricar um carro gera dez vagas de empregos. O sistema CKD ou SKD cria apenas três vagas;

Produzir no Brasil faz o setor de peças se desenvolver;

Fazer carro híbrido no Brasil leva à pesquisa no país e domínio desta tecnologia;

Facilitar a importação da BYD desestimularia investimentos e provocaria desempregos no longo prazo.

Um executivo de uma montadora que conversou com o UOL diz que o país pode desperdiçar uma oportunidade. Ele lembra que o país produz etanol e tem terras raras, matéria-prima para fabricar baterias. Estes fatores podem levar o país a liderar a transição energética.

Mas não se mostrar confiante desencoraja investimentos. O executivo declarou que é melhor montar centros de pesquisas em países onde as regras não mudem e importar terras raras usadas no desenvolvimento de baterias.

A possível redução da alíquota de importação é apontada como contradição. Lula e Alckmin afirmaram que reindustrializar o Brasil é meta das dupla, que tem ligação com o setor automotivo. Alterar o Mover vai na contramão da atração de investimentos desejada.

Ontem, o vice-presidente deixou a questão em aberto. Ele não se comprometeu com um prazo para a Camex decidir e lembrou que o órgão é composto por integrantes de dez ministérios, logo a decisão não passa por uma única pessoa. A declaração responde a reclamações de Lula e sinaliza o interesse do Brasil em investimentos chineses, principalmente em meio a um tarifaço anunciado pelos EUA a entrar em vigor na sexta.

Montadoras reclamam que o ministro Rui Costa atua para ajudar seu estado em detrimento do setor automotivo Imagem: Divulgação/Casa Civil

A questão política

As montadoras dizem que encontraram aliados em três ministérios. Todos são contra a redução no imposto de importação porque entendem que haverá impacto negativo:

O Ministério do Trabalho teme o fechamento de empregos;

O Ministério do Desenvolvimento se preocupa com perda de incentivo a reindustrialização;

O Ministério da Fazenda teme queda na arrecadação.

A Anfavea ainda reclama de práticas ilegais dos chineses. A associação dizque o governo de Pequim subsidiou seu setor automotivo com R$ 1,5 trilhão durante 14 anos e ainda assim será beneficiada. O argumento consta em carta enviada a Alckmin à qual o UOL teve acesso.