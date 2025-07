Haddad leva a Lula medidas contra tarifaço. 'Não vamos deixar de negociar'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que apresentou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o plano de contingência elaborado pelas pastas da Fazenda, da Indústria e das Relações Exteriores para limitar os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil. Ele garante que o Brasil "não vai deixar de negociar".

O que aconteceu

Haddad disse que o presidente da República ainda não fechou uma decisão. "Não sabemos nem a decisão que vai ser tomada [pelos Estados Unidos]", disse ele após reunião com o mandatário no Palácio do Planalto. Anunciada há cerca de três semanas, a sobretaxa de 50% a produtos brasileiros deverá entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de agosto.

Lula "tem na mão" todos cenários definidos pelos ministérios envolvidos nas negociações. O próximo passo, segundo Haddad, é uma avaliação do material do plano elaborado. "Foi distribuído o material aos ministros, é um material relativamente alentado, vamos dizer assim, e os ministros vão se debruçar sobre eles", afirmou.

Os cenários possíveis já são de conhecimento do presidente Lula. Nos debruçamos sobre isso agora.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

'Brasil não vai deixar mesa de negociação', garante Haddad. O ministro reforçou que o objetivo do governo brasileiro continua sendo nas negociações com os Estados Unidos em torno da sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. "O foco continua sendo as negociações. O vice-presidente Alckmin está em contato permanente e à disposição permanentemente das autoridades americanas. Tem havido conversas", disse.

Ministro repetiu que o Brasil "não vai deixar a mesa de negociação em nenhum momento". "Isso está valendo e vai continuar valendo", destacou ele. "Nós vamos insistir para que a medida não seja unilateral por parte dos Estados Unidos", prosseguiu Haddad.

O importante é que o presidente tem na mão os cenários todos que foram definidos pelos quatro ministérios. O foco, por determinação do presidente, é negociar e tentar evitar medidas unilaterais. Mas, independentemente da decisão que o governo dos Estados Unidos vai tomar, nós vamos continuar abertos à negociação.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Lula vai esperar 'dia D'

Presidente só deverá bater o martelo sobre as medidas após a publicação da ordem executiva de Trump. O documento, previsto para ser publicado na sexta-feira (1º de agosto), deve indicar o detalhamento do tarifaço contra o Brasil. Segundo integrantes da equipe econômica, há uma vasta gama de propostas em estudo que levarão em conta não só a legislação brasileira, como também as leis de comércio internacional.

Ideia é munir o presidente Lula com o máximo de informações consolidadas. A estratégia é vista como determinante para que Lula possa fazer o "recorte" que achar necessário, depois de ouvir as pastas envolvidas nas negociações. Entre as propostas sobre a mesa estão a liberação de crédito subsidiado e a redução de impostos, além de redução da jornada de trabalho e injeção direta de recursos, com abertura de crédito extraordinário.

Nem todas as ideias são recomendadas pela Fazenda, mas serão apresentadas a Lula. O entendimento é de que o presidente precisa ter uma visão ampla sobre o problema. O ministério chegou a traçar um cenário específico sobre os efeitos de retaliação via aumento de tarifas contra os americanos, e chegou à conclusão de que esse não era o melhor caminho a ser seguido pelo governo. Esse panorama, portanto, não será recomendado pela pasta, mas também será levado a Lula. O fim de patentes de medicamentos, por exemplo, é uma das propostas de retaliação que foram aventadas.

*Com Estadão Conteúdo