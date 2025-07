'Governo está confiante com trabalho para superar o tarifaço', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está confiante no trabalho desenvolvido para superar o tarifaço de 50% previsto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A avaliação surge um dia após a apresentação do plano de contingência ao presidente Lula.

O que aconteceu

"O Brasil nunca abandonou a mesa de negociação", reafirmou Haddad. O ministro ressaltou que o governo também trata com otimismo o plano de contingência articulado em parceria com os Ministérios da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores vai permitir que o Brasil supere o tarifaço de 50%. "Nosso foco é se manifestar em relação às duas cartas encaminhadas desde maio para que possamos mapear o que de fato está em jogo", disse.

É um evento externo, que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar de suas empresas, seus trabalhadores e se manter, permanentemente, na mesa de negociação, buscando racionalidade e respeito mútuo.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro disse que Lula se manifestou com muita tranquilidade". Segundo Haddad, o presidente recebeu os cenários de contingência e vai aguardar para ver o desdobramento do tarifaço antes de reagir às opções apresentadas. "Ele falou que não vai fixar em data, porque tem uma relação histórica com os Estados Unidos e se deu bem com todos os presidentes com que dialogou", disse ele ao chegar no Ministério da Fazenda. O presidente Lula representa um país que tem 200 anos de independência. Então, precisa ter uma certa liturgia para que as coisas aconteçam de forma apropriada. Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele defende que ministros conduzam a ligação de Lula com Trump. Haddad entende que é papel dos negociadores a preparação do ambiente para uma conversa respeitosa entre os líderes dos dois países. "Preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo", ressaltou o ministro ao rechaçar a postura de membros da oposição que cobram uma postura de "correr atrás" do governo. "Vamos virar um pouquinho a página da subserviência e, com muita humildade, nos colocar à mesa, mas respeitando os valores do nosso país", completou.