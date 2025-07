Dólar oscila, e Bolsa abre em leve alta com incertezas de juros e tarifaço

O dólar oscila e a Bolsa de Valores abre em leve alta hoje, com os investidores cautelosos na véspera das decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. No radar, estão dados do mercado de trabalho dos EUA, uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e as negociações entre Brasil e Washington sobre o tarifaço, que deve entrar em vigor nesta sexta-feira (1º).

O que está acontecendo

Às 10h37, o dólar subia 0,12%, vendido a R$ 5,597. Apesar do ligeiro avanço, o movimento do câmbio nesta terça-feira (29) ainda não tem uma tendência definida. Pouco antes, o dólar recuava, mas mantinha-se próximo do patamar de estabilidade de ontem, quando fechou com alta de 0,52%, cotado a R$ 5,590.

O dólar turismo avança. Usada por quem viaja, a moeda norte-americana registrava uma leve alta, no mesmo horário, de 0,03%, vendida a R$ 5,812.

Ibovespa abre em leve alta. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,19%, às 10h23, aos 132.377 pontos. Ontem, a Bolsa de Valores fechou o dia em baixa, com -1,04%, aos 132.129 pontos.

O foco segue nas negociações sobre o tarifaço. Ontem (28), o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que aplicará uma tarifa-base de 15% a 20% sobre produtos vindos de países que não firmarem acordos comerciais bilaterais com o governo norte-americano até esta sexta-feira (1º). Embora tenha tido que a situação valerá para todos os países, Trump não mencionei diretamente a questão brasileira.

A situação do Brasil é particularmente delicada. Mesmo com negociações em curso, um acordo formal entre os dois países segue improvável no curto prazo, principalmente por falta de alinhamento político e pelas dificuldades de aprovação no Congresso americano. Outros países, como México e Coreia do Sul, estariam em estágios mais avançados de negociação e poderiam escapar das tarifas de forma mais rápida.

Governo tenta poupar alimentos e Embraer do tarifaço dos EUA. A equipe econômica segue mapeando cenários e ampliando os canais de negociação com Washington. A tentativa é de evitar que produtos considerados sensíveis à balança comercial brasileira entrem na lista de sobretaxação. Dois setores estão no centro das preocupações: o agronegócio e a indústria aeronáutica. Também está sendo negociada a retirada das aeronaves da Embraer da lista de produtos afetados. A fabricante é a terceira maior do mundo e tem os Estados Unidos como um de seus principais mercados.

Segundo Haddad, Lula só tomará uma decisão definitiva após conhecer em detalhes o conteúdo da medida americana. O presidente já avalia um plano com medidas de mitigação, caso as nações não consigam um acordo. Em paralelo, o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, tem mantido contato contínuo com representantes do governo norte-americano e se colocou à disposição para conduzir uma articulação direta em nome do Executivo brasileiro.

Às 15h, o ministro da Fazenda concede entrevista à CNN Brasil, o que deve atrair as atenções do mercado. Os investidores esperam que Haddad traga algum sinal de negociação entre Brasil e Estados Unidos.

O dia também é marcado por indicadores importantes nos EUA. O Departamento do Comércio dos divulga os dados preliminares da balança comercial de bens de junho. Também são esperados os indicadores do Escritório de Estatísticas do Departamento de Trabalho dos EUA, que noticia a pesquisa de abertura de vagas Jolts referente a junho. Em maio, foram abertas 7,769 milhões de vagas.

Véspera da "superquarta". Os agentes também operam hoje em compasso de espera das decisões sobre os juros no Brasil e nos EUA, que serão divulgadas nesta quarta-feira (30).