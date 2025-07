30 milhões de brasileiros já têm a CIN, o 'novo RG', diz levantamento

Trinta milhões de brasileiros já possuem a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), ou 'novo RG', segundo dados divulgados pelo Governo Federal.

O que aconteceu

O grupo que mais tirou a CIN é de pessoas entre 15 e 19 anos, com mais de 3,3 milhões de expedições. O novo levantamento de emissões foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O documento já está disponível em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. O Ministério da Gestão disponibilizou uma lista com links para agendamento em cada estado, disponível em gov.br/identidade. O processo e o órgão emissor variam de acordo com o local.

O documento tem validade em todo o território nacional e usa o mesmo número do CPF como identificação. Segundo o Governo, não é preciso pagar pela atualização da carteira de identidade.

QR Code. A CIN está disponível em formato digital, em papel e cartão, e possui o código QR, garantindo a segurança dos dados do cidadão. A medida é importante para resguardar pessoas que perderam seus documentos, por exemplo.

O aplicativo para a verificação do QR Code é uma das novidades sobre a CIN. Ele foi lançado na semana passada em evento no Palácio do Planalto que reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministras e ministro.

O aplicativo permite a verificação imediata da autenticidade do documento por meio do QR Code, que pode ser escaneado pelo celular, assim como fazemos em restaurantes. Além disso, o app poderá conter informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo, que auxiliam na segurança e saúde do cidadão. Essa ferramenta é essencial para prevenir crimes digitais e traz transparência, permitindo que cada pessoa acompanhe em tempo real a emissão do seu documento Ricardo Lewandowsk, ministro da Justiça e Segurança Pública

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

O que é. A nova Carteira de Identidade Nacional - CIN é um documento confiável, seguro, disponível em formato físico ou digital e possui número único nacional, o CPF. Além disso, a CIN tem padrão, fluxo de emissão e de dados de identificação oficiais em todo o país, desta forma, suspende o uso de informações divergentes na identificação do cidadão.

Como emitir. A emissão do documento pode ser agendada nos Institutos de Identificação dos Estados e do Distrito Federal. Para isso, é necessário que as pessoas levem as suas certidões de nascimento/casamento para a emissão da CIN.

Benefícios. A nova carteira é um instrumento essencial para garantir a interoperabilidade entre sistemas, combater fraudes e assegurar o direito de cada pessoa ser reconhecida de forma única e segura em qualquer região do país. Sua adoção também viabiliza o uso ampliado de tecnologias como a biometria e a autenticação digital, que já estão sendo integradas à base de dados da administração pública federal.

CIN pode contemplar outras identidades, como CNH. A nova Carteira de Identidade poderá, a pedido, conter outros números de documentos, na sua versão digital. É possível a inclusão dos dados referentes à Carteira de Motorista, Número de Identificação Social-NIS, entre outros. Para isso, é necessário que a pessoa comprove a custódia desses documentos.

O Ministério da Gestão esclarece que ainda é preciso manter os outros documentos "enquanto não houver a completa integração dos dados será necessária a manutenção dos demais documentos".