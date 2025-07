Trump fala em tarifa global de 15% a 20%; Brasil ainda sem definição

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que pretende impor uma tarifa-base entre 15% e 20% sobre importações de países que não firmarem acordos comerciais bilaterais com os EUA até sexta-feira (1º), quando o chamado tarifaço entra em vigor. Embora tenha dito que a medida valerá para "o resto do mundo", ainda não se sabe como ficará a situação do Brasil.

O que aconteceu

As declarações foram dadas em Turnberry, na Escócia, ao lado do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. "Para o mundo, eu diria que ficará em torno de 15% a 20%... Eu só quero ser gentil. Eu diria que na faixa de 15% a 20%, provavelmente um desses dois números", afirmou Trump.

O republicano não deixou claro se todos os países sem acordo individual com os EUA estarão sujeitos à medida, o que mantém em aberto a situação brasileira. "Vamos estabelecer uma tarifa para essencialmente o restante do mundo, e é isso que eles vão pagar se quiserem fazer negócios nos Estados Unidos, porque não dá para sentar e fazer 200 acordos", acrescentou o presidente dos EUA.

A quatro dias do prazo para que as tarifas comerciais entre em vigor, em 1º de agosto, Trump anunciou acordos com apenas sete governos. São eles: União Europeia, Japão, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Reino Unido e China.

Como fica o Brasil?

A situação do Brasil segue indefinida, mesmo sendo um dos países mais impactados com uma tarifa de 50%. Em uma semana decisiva, o governo do presidente Lula (PT) ainda não obteve avanços relevantes nas tentativas de negociação com Washington.

Negociações do Planalto permanecem travadas. A equipe econômica do Governo Federal afirma que já enviou duas propostas de acordo para reverter a tarifa de 50% sobre todas as exportações nacionais para os EUA. Sem resposta da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou hoje a Nova York na esperança de destravar as negociações.

Diante do impasse, a saída imediata tem sido preparar um plano de contingência. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas para mitigar o impacto econômico a serem analisadas por Lula incluem linhas de crédito para os setores afetados.

Alckmin conversou com secretário de Comércio dos EUA. A reunião do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi classificada como produtiva. "Uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", relatou ele, que lidera as negociações na qualidade de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Trump usou tarifas como arma política. Ao definir a nova cobrança sobre as exportações brasileiras, Trump atribuiu parcialmente a cobrança ao projeto de regulamentação das redes sociais e ao andamento das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como consequência, ele revogou o visto norte-americano de Alexandre de Moraes e outros sete ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump avalia "práticas desleais" brasileiras. O USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) abriu uma investigação para avaliar a utilização de meios de pagamentos eletrônicos, como o Pix, a violação da propriedade intelectual com a venda de produtos falsificados e o privilégio dado pelo Brasil a outros parceiros comerciais.

Acordos tarifários com UE e China

Uma tarifa básica entre 15% e 20% representa um aumento em relação à tarifa-base de 10% anunciada por Trump em abril, no que chamou o "Dia da Libertação". Por outro lado, a nova tarifa global estaria em linha com alguns dos acordos que os Estados Unidos fecharam com parceiros comerciais importantes.

No caso da União Europeia, Trump cortou pela metade taxas sobre vendas do bloco. O acordo que reduziu as tarifas impostas de 30% para 15% foi anunciado neste domingo (27) após encontro entre o presidente norte-americano e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo a CNN, antes do tarifaço a tarifa média de importação dos produtos europeus nos EUA era de 1,2%.

Tarifa vai valer para os 27 países da União Europeia. O novo percentual será aplicado a partir do dia 1º de agosto a todas as importações recebidas pelos Estados Unidos com origem no bloco comercial do Velho Continente. O acordo ainda precisa ser aprovado pelos governos nacionais da UE.

A UE também se comprometeu a não impor novas tarifas contra os EUA. Para alguns produtos americanos, a taxa de importação na Europa será de 0%. Os carros europeus importados pelos EUA terão uma tarifa de 15% — a primeira tarifa imposta por Trump era de 27,5%. A UE também derrubou a tarifa sobre a importação de carros americanos de 10% para 2,5%.

Taxas sobre aço e alumínio foram mantidas em 50%. O acordo firmado não alcançou a tarifa aplicada para os materiais metálicos. Por outro lado, produtos farmacêuticos e semicondutores foram provisoriamente excluídos do tarifaço.

A Europa também se comprometeu a investir nos Estados Unidos. O valor revelado por Trump seria de US$ 600 bilhões. Do total, US$ 150 bilhões serão destinados exclusivamente ao setor de energia.

Sobre a China, Trump declarou hoje que "gostaria que os chineses abrissem o país" aos EUA. O republicano afirmou que ainda decidirá as tarifas sobre aço e alumínio, mas ressaltou que "faremos nosso próprio aço e nosso próprio alumínio nos EUA".

O pacto entre as duas maiores economias é preliminar. Após longos embates e aplicação de tarifas recíprocas que superaram 140%, China e Estados Unidos definiram uma trégua temporária no início do mês passado. As negociações ocorreram em Londres, com representantes de ambos os países.

Cobranças devem ser adiadas por mais 90 dias. Pequim e Washington conversam para estender a trégua tarifária por mais três meses. A definição considera o acordo para não introduzir novas tarifas ou tomar outras medidas que intensifiquem a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

País asiático vai fornecer ímãs e terras raras aos EUA. A negociação envolve um conjunto de 17 elementos químicos usados na fabricação de produtos tecnológicos de ponta com ampla presença no território chinês. Por outro lado, os Estados Unidos permitirão que estudantes chineses estudem em instituições de ensino norte-americanas.

(Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)