EUA já fecharam acordos com UE, Reino Unido e Japão; Brasil segue de fora

Faltando quatro dias para começar a valer o "tarifaço" de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, acordos comerciais já foram fechados com países asiáticos e a União Europeia. As negociações com o Brasil permanecem travadas.

União Europeia

Trump corta pela metade taxas às vendas do bloco. O acordo que reduziu as tarifas de 30% para 15% foi firmado no último final de semana após encontro entre o presidente norte-americano e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Tarifa vai valer para os 27 países da União Europeia. O novo percentual será aplicado a partir do dia 1º de agosto a todas as importações recebidas pelos Estados Unidos com origem no bloco comercial do Velho Continente. A UE também se comprometeu a não impor novas tarifas contra os EUA.

Taxas sobre aço e alumínio foram mantidas em 50%. O acordo firmado não alcançou a tarifa aplicada para os materiais metálicos. Por outro lado, produtos farmacêuticos e semicondutores foram provisoriamente excluídos do tarifaço.

Europa se comprometeu a investir nos Estados Unidos. A aplicação revelada por Trump será de US$ 600 bilhões. Do total, US$ 150 bilhões serão destinados exclusivamente ao setor de energia.

Reino Unido

Grã-Bretanha já havia firmado acordo com os EUA. De fora da União Europeia desde 2020, o conjunto de países formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte formalizou uma negociação com Trump ainda no mês de maio.

Taxa é de 10% para a maioria dos produtos britânicos. A tarifa inferior à aplicada à UE envolveu cortes das tarifas em produtos chave. No ramo automotivo, ficou acordado que o Reino Unido poderá exportar até 100 mil veículos para os EUA todos os anos.

Acordo entre os países envolveu o setor agropecuário. Ficou definido também que o Reino Unido poderá vender até 13 mil toneladas de carne bovina americana sem tarifas. Como contrapartida, serão zeradas as taxas sobre etanol britânico nos EUA.

Japão

Pacto com o país asiático foi fechado na semana passada. A negociação reduziu de 25% para 15% as cobranças sobre a venda da maioria dos produtos japoneses destinados aos EUA, inclusive veículos. A moeda de troca seria o investimento de US$ 550 bilhões de Tóquio nos EUA.

Este é um momento muito empolgante para os Estados Unidos da América, especialmente porque continuaremos sempre a ter um ótimo relacionamento com o Japão.

Donald Trump, presidente dos EUA

Outros países asiáticos também celebraram acordos. As negociações formalizadas envolvem a Indonésia (de 32% para 19%), as Filipinas (de 20% para 19%). No caso do Vietnã, as tarifas foram reduzidas de 46% para 20%, com o aval de acesso dos EUA a todos os mercados comerciais do país.

Eles abrirão o seu mercado para os Estados Unidos, o que significa que poderemos vender nossos produtos no Vietnã sem tarifas.

Donald Trump, presidente dos EUA

China

Pacto entre as duas maiores economias é preliminar. Após longos embates e aplicação de tarifas recíprocas que superaram 140%, China e Estados Unidos definiram uma trégua temporária no início do mês passado. As negociações ocorreram em Londres, com representantes de ambos os países.

Cobranças devem ser adiadas por mais 90 dias. Pequim e Washington conversam para estender a trégua tarifária por mais três meses. A definição considera o acordo para não introduzir novas tarifas ou tomar outras medidas que intensifiquem a escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

País asiático vai fornecer ímãs e terras raras aos EUA. A negociação envolve um conjunto de 17 elementos químicos usados na fabricação de produtos tecnológicos de ponta com ampla presença no território chinês. Por outro lado, os Estados Unidos permitirão que estudantes chineses estudem em instituições de ensino norte-americanas.

Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%. A relação é excelente.

Donald Trump, presidente dos EUA

Taxa de 55% representa uma combinação de tarifas. Ainda sem formalização concreta, a cobrança equivale a 10% da chamada "tarifa recíproca", 20% equivalem a uma punição pelo tráfico de fentanil e os demais 25% correspondem a taxas pré-existentes, impostas no primeiro mandato de Trump.

Tarifas impostas por Trump variam entre 10% e 50% Imagem: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

E o Brasil?

Negociações do Planalto permanecem travadas. A equipe econômica do governo federal afirma que já enviou duas propostas de acordo para reverter a tarifa de 50% sobre todas as exportações nacionais para os EUA. Sem resposta da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, chegou hoje a Nova York na esperança de destravar as negociações.

Conversas evoluíam após o anúncio inicial. Com a definição de uma taxa de 10%, Trump abriu caminho para conversas com representantes do governo brasileiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as negociações foram iniciadas em março em uma videoconferência entre o ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o secretário de Comércio dos EUA e o USTR (Representante de Comércio dos Estados Unidos).

Alckmin conversou com secretário de Comércio dos EUA. A reunião do vice-presidente com o Howard Lutnick foi classificada como produtiva. "Uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação", relatou ele, que lidera as negociações como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Debate com os EUA assumiu o campo político. Ao definir a nova cobrança sobre as exportações brasileiras, Trump também atribuiu a cobrança ao projeto de regulamentação das redes sociais e ao andamento das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como consequência, ele revogou o visto norte-americano de Alexandre de Moraes e outros sete ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump avalia "práticas desleais" brasileiras. O USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) abriu uma investigação para avaliar a utilização de meios de pagamentos eletrônicos, como o Pix, a violação da propriedade intelectual com a venda de produtos falsificados e o privilégio dado pelo Brasil a outros parceiros comerciais.