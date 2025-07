Fraude do INSS: governo irá ressarcir 1,1 milhão de vítimas até quarta

Mais de um milhão de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos com a fraude do INSS serão ressarcidos pelo Governo Federal até quarta-feira (30), informou o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller.

O que aconteceu

Ao todo, o governo já repassou cerca de R$ 330 milhões para as vítimas. Segundo balanço divulgado pelo INSS, 533 mil aposentados e pensionistas foram contemplados com o depósito em suas contas bancárias, dentre 1,9 milhão de beneficiários aptos a assinar a adesão.

A expectativa é que o número de beneficiários chegue a 1,147 milhão até o dia 30, próxima quarta-feira. A informação foi repassada por Gilberto Waller em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O INSS começou a ressarcir os aposentados e pensionistas na última quinta-feira, dia 24. Para receber, é preciso abrir mão de qualquer ação judicial e aderir a um acordo do governo, que pode ser feito até o dia 14 de novembro.

São 100 mil beneficiários atendidos a cada dia. Quem aderiu primeiro ao acordo, recebe antes. O valor é pago em uma única parcela, com correção pela inflação desde a data do desconto até o depósito em conta.

Até sexta-feira (25), 4,8 milhões de pessoas ainda não haviam reconhecido o desconto, para dar início ao processo com 15 dias úteis previstos para a instituição [que fez a cobrança supostamente indevida] responder Gilberto Waller, ao programa A Voz do Brasil

Gratuita, a adesão não obriga o envio de mais documentos. Depois que o beneficiário aceitar o acordo, o valor será automaticamente depositado na conta onde ele já recebe o benefício previdenciário.

Como aderir?

Acesse o aplicativo Meu INSS com seu CPF e senha; Em "Consultar Pedidos", clique em "Cumprir Exigência"; Vá até o comentário mais recente e selecione "Sim" no campo "Aceito receber". Clique em "Enviar". "Agora é só aguardar o pagamento", diz o INSS.

E se a entidade respondeu?

Se a associação responder, o beneficiário será notificado. Ele poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, aceitar os documentos, contestar por suspeita de falsidade ideológica ou indução ao erro ou dizer que não reconhece a assinatura.

Se houver contestação, a entidade será intimada a devolver os valores em até cinco dias úteis, e o caso vai passar por uma auditoria.

INSS, em nota

Quem já entrou na Justiça também pode aderir ao acordo. Para isso, o beneficiário não pode ter recebido valores por decisão judicial. Se o processo ainda estive tramitando, o segurado precisa desistir da ação para aderir ao acordo. "O INSS pagará 5% de honorários advocatícios nas ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025", promete o instituto.

A contestação será automática para os seguintes beneficiários que ainda não fizeram o pedido:

Indígenas; Quilombolas; Maiores de 80 anos com descontos iniciados após março de 2024.

O dinheiro saiu de um crédito extraordinário. O presidente Lula assinou uma medida provisória abrindo um crédito não previsto no orçamento —por isso extraordinário— de R$ 3,31 bilhões para devolver o dinheiro desviado entre março de 2020 e março de 2025. A edição da MP faz parte do acordo homologado pelo STF.

Mesmo assim, o governo quer punir as entidades. "O governo está adiantando esse dinheiro, mas não vai abrir mão de nenhum centavo nas ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional", diz o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, sobre a responsabilização dos culpados pelos descontos ilegais.

Como pedir a devolução:

Ainda é possível contestar os descontos ilegais. Os canais seguem abertos até, pelo menos, 14 de novembro de 2025 pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 e Agências dos Correios em mais de 5 mil cidades (veja aqui).

Entre no aplicativo Meu INSS; Informe CPF e senha cadastrada; Clique em "Do que você precisa?"; Digite "consultar descontos de entidades"; Se houver desconto, marcar se foram autorizados ou não; Informe email e telefone de contato; Confirme a veracidade das informações prestadas; Clique no botão "Enviar Declarações".

O INSS promete buscar pelas pessoas lesadas que vivem em comunidades de difícil acesso. A partir de agosto, o PREVBarco levará atendimento presencial a regiões ribeirinhas e isoladas. O calendário com as cidades atendidas estará disponível no site do INSS e pela Central 135.

O instituto alerta que não envia links nem faz ligações sobre o ressarcimento.