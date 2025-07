Acerto com EUA diminui chance de acordo entre UE e Mercosul, diz analista

O acerto com os Estados Unidos para redução tarifária diminui as possibilidades de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, avaliou Alê Delara, diretor da Pine Agronegócios, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Os Estados Unidos são o maior exportador de produtos agrícolas para a Europa. Esse acordo de certa forma acaba enfraquecendo as possibilidades do Mercosul fechar um acordo com a União Europeia.

E um outro ponto que devemos acompanhar, que é que o Brasil vai ser condenado pelos Estados Unidos no artigo 301 por práticas desleais de comércio, se sim, dificulta ainda mais, porque tradicionalmente os países evitam fazer negócios e investimentos com países que foram condenados por outros países de primeira linha, como é o caso dos Estados Unidos.

Se nós não formos condenados, nós temos uma possibilidade de fortalecimento do ponto de vista da geopolítica e negociar um acordo melhor. E agora vai depender muito da diplomacia, mas certamente atrapalha para o Mercosul um acordo com a União Europeia neste momento em que os Estados Unidos fecharam um acordo com eles.

Alê Delara, diretor da Pine Agronegócios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram acordo tarifário com a União Europeia para encerrar quatro meses de negociações entre Washington e Bruxelas e pôr fim à guerra comercial.

Os EUA vão cobrar 15% para a maioria das exportações da UE. Apesar da redução da taxação anterior, de 30%, a tarifa ainda é superior ao que era cobrado antes de Trump chegar ao poder. Uma tarifa de 50%, no entanto, ainda é cobrada sobre as exportações de aço.

