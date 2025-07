Lucro do FGTS cai 41,8% em 2024 e afeta valor repassado ao trabalhador

O lucro do FGTS teve queda de 41,8% em 2024, na comparação com 2023. Com isso, o valor a ser distribuído aos trabalhadores também será menor.

Entenda

Lucro do FGTS caiu 41,8% de 2023 para 2024. A queda acentuada se explica em parte pelo fato de que, em 2023, o fundo teve um ganho expressivo com o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Um acordo firmado para a resolução de passivos gerou um resultado de aproximadamente R$ 6,5 bilhões, o que não se repetiu em 2024.

Enchentes no Rio Grande do Sul impulsionaram saques. O restante da queda decorreu das enchentes no Rio Grande do Sul, que impulsionaram os saques no FGTS no ano passado. Também em 2024, o FGTS investiu aproximadamente R$ 2,6 bilhões a mais em habitação do que em 2023.

Lucro distribuído

Montante referente aos lucros de 2024 a ser distribuído aos trabalhadores é de R$ 12,9 bilhões. O valor equivale a 95% dos lucros do FGTS em 2024.

Rentabilidade do FGTS em 2024 ficou em 6,05%. Para calcular o valor a receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo na conta de FGTS em 31 de dezembro de 2024 por 0,02042919. Todo trabalhador que tenha conta no FGTS com saldo positivo em 31 de dezembro de 2024 tem direito a receber.

O valor é menor que o distribuído em 2024, referente aos lucros de 2023. Em 2023, o FGTS teve lucro recorde de R$ 23,4 bilhões. Desse montante, R$ 15,2 bilhões foram distribuídos aos trabalhadores (equivalente a 65% do lucro total).

A rentabilidade em 2023 foi de 7,78%. O saldo em conta no dia 31 de dezembro de 2023 foi multiplicado por 0,02693258.

Como consultar

A perspectiva do governo é que a distribuição dos lucros do FGTS ocorra ainda este mês. A Caixa informou que os procedimentos para o repasse dos valores aos trabalhadores estão previstos para ocorrer na próxima semana. Porém, o prazo legal para os depósitos vai até 31 de agosto.

O depósito aparecerá no extrato do FGTS. A consulta do saldo e extrato pode ser feita pelo aplicativo FGTS, que está disponível para Android e iOS. Basta procurar pela inscrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024".

Não é possível sacar o lucro do FGTS. O valor é depositado automaticamente nas contas e varia de acordo com o montante que o trabalhador tinha em conta até a data determinada. A distribuição dos lucros é feita em contas ativas e inativas.

É possível sacar o FGTS somente nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

*Com informações da Agência Brasil