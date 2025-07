EUA e União Europeia chegam a acordo e reduzem tarifas para 15%

Do UOL, em São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um acordo tarifário com a União Europeia para encerrar quatro meses de negociações entre Washington e Bruxelas para pôr fim à guerra comercial.

O que aconteceu

Os EUA vão cobrar 15% para a maioria das exportações da UE para os EUA. Apesar da redução da cobrança anterior, de 30%, a tarifa ainda é superior ao que era cobrado antes de Trump chegar ao poder. Uma tarifa de 50%, no entanto, ainda é cobrada sobre as exportações de aço, "um retrocesso para o setor", diz o jornal britânico The Guardian.

A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, comemorou o tratado. Ela o descreveu como "um grande negócio, um acordo enorme" que traria "estabilidade" e "previsibilidade" para o comércio entre os dois países. "As duas maiores economias devem ter um bom fluxo comercial", afirmou.

Produtos farmacêuticos também foram excluídos do tarifaço, mas ainda podem receber taxação, disse Trump. "Isso resolve muita coisa. Foi uma ótima decisão", afirmou o presidente americano.

O acordo foi costurado na Europa. Os termos foram fechados após uma reunião de 40 minutos no campo de golfe de Trump, na Escócia, onde ele faz uma visita de quatro dias.