Prazo para receber lucro do FGTS vai até 31 de agosto; veja como consultar

O prazo para os trabalhadores receberem sua parte na distribuição dos lucros do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) vai até 31 de agosto, mas a perspectiva é que a distribuição ocorra até a próxima semana. Veja como consultar:

Quando o dinheiro vai cair?

A perspectiva do governo é que a distribuição dos lucros do FGTS ocorra ainda este mês. A Caixa informou que os procedimentos para o repasse dos valores aos trabalhadores estão previstos para ocorrer na próxima semana. Porém, o prazo legal para os depósitos vai até 31 de agosto.

Serão distribuídos R$ 12,9 bilhões para mais de 134 milhões de trabalhadores que tiveram carteira assinada em 2024. O valor equivale a 95% do resultado do FGTS no ano passado.

Como saber se eu recebi?

O depósito aparecerá no extrato do FGTS. Basta procurar pela inscrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024".

Consulta do saldo e extrato pode ser feita pelo aplicativo FGTS. O app está disponível para Android e iOS.

Selecione a opção "Cadastre-se" Preencha todos os dados solicitados: CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e cadastre uma senha de acesso A senha deve ser numérica, com seis dígitos. Depois de incluir seus dados, clique no botão "Não sou um robô" Você vai receber um e-mail de confirmação no endereço de e-mail informado por você. Acesse-o e clique no link que foi enviado Após o cadastramento, abra o app e informe o "CPF" e "senha" cadastrada. Vão aparecer algumas perguntas adicionais sobre a sua vida funcional para confirmar que é você quem está acessando o aplicativo Leia e aceite as condições de uso do aplicativo, clicando em concordar. O acesso será liberado Para consultar o saldo atual, clique em "saldo total do FGTS". Lá aparecerá a soma de valores disponíveis em todas as contas (ativas e inativas)

Posso sacar o dinheiro?

Não é possível sacar o lucro do FGTS. O valor é depositado automaticamente nas contas e varia de acordo com o montante que o trabalhador tinha em conta até a data determinada. A distribuição dos lucros é feita em contas ativas e inativas.

É possível sacar o FGTS somente nas situações específicas fixadas em lei. Alguns exemplos são demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário.

Quem tem direito?

Todo trabalhador que tenha conta no FGTS com saldo positivo em 31 de dezembro de 2024. Portanto, quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2025, por exemplo, não vai receber a distribuição dos lucros, já que a rentabilidade é baseada no valor que estava depositado no ano anterior.

235 milhões de contas podem ser beneficiadas com o valor. O número é maior que o de trabalhadores porque cada novo registro na CLT corresponde a uma conta nova.

Quanto vou receber?

Depende: quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. O depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha até o último dia do ano passado. Os repasses vão valer para contas ativas (quem está empregado) e inativas (quem não está mais no emprego em questão) no fundo.

É possível fazer o cálculo. Acesse o extrato do seu FGTS e consulte qual era o valor em 31 de dezembro do ano passado. Pegue este número e multiplique por 0,02042919. Na prática, a conta fica da seguinte forma, se você tiver a seguinte quantidade:

R$ 100: lucro creditado de R$ 2,04

lucro creditado de R$ 2,04 R$ 500: valor a ser depositado é de R$ 10,21

valor a ser depositado é de R$ 10,21 R$ 1.000: depósito de R$ 20,43

depósito de R$ 20,43 R$ 5.000: total de R$ 102,15

total de R$ 102,15 R$ 10.000: lucro de R$ 204,09

