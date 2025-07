Trump derruba o dólar? Moeda se desvaloriza 9% frente ao real em 6 meses

Com forte instabilidade nos últimos meses, o dólar acumula uma queda de 8,63% frente ao real nos seis primeiros meses do governo de Donald Trump. O movimento reflete uma combinação de fatores internos e externos, como o diferencial de juros, a entrada de capital na Bolsa brasileira e um enfraquecimento global da moeda americana, em um contexto de incertezas fiscais e sinais contraditórios vindos da própria política econômica dos Estados Unidos.

No início de julho, Trump exaltou o dólar como "rei", mas seu governo tem contribuído para a perda de força da principal moeda do comércio mundial. Quando Trump assumiu, em 20 de janeiro, o dólar estava cotado a R$ 6,0411. Ontem, fechou em R$ 5,520. A previsão é que a moeda ainda tem espaço para cair frente ao real, mas há muitos fatores para considerar.

O que aconteceu

Após atingir um pico em 2024, o dólar entrou em trajetória de queda em 2025 em relação ao real. No segundo semestre do ano passado, a moeda americana superou a marca dos R$ 6, um patamar que poucos especialistas previam, e chegou ao valor recorde de R$ 6,267 em 18 de dezembro. O cenário, no entanto, mudou com na virada do ano. Não há uma única variável que explique a desvalorização do dólar. Entre os elementos que afetam o valor do dólar estão o nível e as expectativas de juros e inflação, tanto no Brasil quanto nos EUA, além do cenário fiscal dos países. Questões políticas e declarações de autoridades também geram ruídos que impactam o comportamento da moeda.

Peso da política de Trump

O dólar é influenciado principalmente por fatores externos. Livio Ribeiro, sócio da consultoria econômica BRCG e pesquisador associado da FGV Ibre desenvolveu, junto com o também pesquisador Samuel Pessoa (FGV Ibre), um modelo que separa a variação cambial em três fatores: o cenário global, o diferencial de juros entre Brasil e EUA, e os elementos domésticos.Entre o fim de 2024 e julho de 2025, ele concluiu que 98% da valorização do real no período foi explicada por fatores externos, principalmente pela desvalorização do dólar no mundo.

O dólar caiu diante de quase todas as principais moedas do mundo nos seis primeiros meses do governo Trump. Dados da consultoria Elos Ayta mostram que a moeda norte-americana perdeu força em 24 das 27 grandes economias do mundo, com destaque para o rublo da Rússia, onde recuou 23,4%. Na Zona do Euro a queda foi de 11,34% e, na relação com o peso mexicano, a desvalorização é de 8,87%.

Trump diz defender um dólar forte, mas sua agenda econômica gera ruídos e incertezas que, na prática, enfraquecem a moeda americana e favorecem moedas como o real. Ribeiro aponta que as declarações de Trump em relação às negociações dos Brics de usar moedas locais, sua própria agenda econômica e os ruídos e incertezas por ela criados, como na questão das tarifas comerciais, enfraquecem o dólar no cenário internacional.

A lógica - errada - é que a culpa do déficit comercial americano elevado é do dólar é excessivamente forte e, portanto, isso pune as exportações americanas. Mas isso está absolutamente equivocado, é colocar a culpa da febre no termômetro, porém, é o diagnóstico que eles (governo Trump) têm. Existe uma percepção de valor no enfraquecimento do dólar.

Livio Ribeiro, sócio da BRCG e pesquisador associado do FGV Ibre

Mercado está buscando investir em ativos de proteção, mais estáveis. Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP, explica que é comum o real ou outras moedas apreciarem-se quando o investidor está com mais apetite para diversificar seus investimentos, com o chamado "ambiente mais favorável ao risco". Mas a desvalorização do dólar nesse período tem por trás uma diversificação de ativos de proteção, uma vez que as incertezas geradas pela administração errática do republicano são vistas como mais nocivas do que o risco em si.

Quando olhamos para o dólar frente ao euro é ainda mais gritante, porque é a maior paridade do euro frente à moeda americana desde setembro de 2021. Sempre existiu uma corrida muito grande em direção ao dólar quando [o investidor] percebe alguma tensão. Hoje, como o próprio Estados Unidos está assumindo o protagonismo dessa tensão, há uma diversificação de ativos. O que era alocado somente no dólar é diversificado naturalmente para outras moedas.

Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP

Fatores internos

A diferença entre os juros no Brasil e nos EUA também é um fator importante. Em junho, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu aumentar pela sétima vez seguida a Selic, elevando-a de 14,75% para 15% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. O Fed (Federal Reserve), o banco central norte-americano tem sinalizado que poderá reduzir os juros a partir do segundo semestre de 2025, além de, em setembro do ano passado, ter reduzido a taxa em 0,5 ponto percentual para faixa de 4,75%-5% ao ano.

Essa diferença, atualmente próxima de 10 pontos percentuais, torna os ativos brasileiros mais atraentes para investidores internacionais, pois oferecem um prêmio maior de juros. "Esse 'carregamento' de juros no Brasil faz com que, num cenário em que as incertezas relativas ao dólar aumentam e o resto do mundo diz 'se eu vou tirar dinheiro dos Estados Unidos, onde é que eu vou investir esse dinheiro?', é aí que o Brasil entra como uma alternativa devido a esse spread (diferença de juros)", explica José Maria Silva, coordenador de estratégia da Avenue.

Desvalorização acabou sendo mais intensa do que a prevista. Já havia, segundo o mercado, uma expectativa de enfraquecimento do dólar, mas a desvalorização acabou sendo mais intensa do que o previsto. "Essa queda expressiva foi obviamente exarcebada e exponenciada pelas políticas de Donald Trump e por seu estilo mais errático de fazer política e geopolítica, que gera incerteza e ruído", observa o coordenador de estratégia da Avenue.

Bolsa de Valores também ajudou a fortalecer a moeda brasileira. Silva acrescenta que a valorização do real também foi impulsionada pelo interesse de investidores estrangeiros na Bolsa brasileira. Como o mercado acionário do Brasil é pequeno, a entrada de grandes volumes de capital, mesmo que modestos para padrões globais, provocou impacto significativo, como nas renovações históricas das máximas do Ibovespa, assim como no câmbio, já que os investidores precisam comprar reais para aplicar em ações locais.

Qual o futuro do dólar

A trajetória futura do dólar é marcada por uma grande incerteza, e isso se deve à sobreposição de diferentes vetores. No cenário externo, tudo depende de como o dólar vai se comportar globalmente, segundo Lívio Ribeiro, o que afeta desde preços de commodities até a percepção de risco nos mercados. No cenário interno, pesam questões como o diferencial de juros, a condução da política fiscal e o ambiente político, com as eleições do próximo ano já em vista.

No boletim Focus divulgado na segunda-feira (2), os economistas mantiveram, pela segunda vez, o dólar no patamar de R$ 5,65 até o final deste ano. O recuo da projeção para 2026, de R$ 5,70, também permaneceu e, para 2027, caiu R$ 0,01, passando para R$ 5,70. Em outra análise, o banco Morgan Stanley disse ao jornal Valor Econômico que vê espaço para uma desvalorização adicional de cerca de 10% para o dólar americano.Nas últimas semanas, o dólar tem oscilado bastante frente ao real por causa de um cenário de incertezas. Segundo Diego Costa, especialista em câmbio, "não há moeda forte sem economia forte". Ele contesta a falta de avanço do governo federal em sua política fiscal - a meta fiscal deve ser atingida esse ano, mas o governo Lula precisará arranjar R$ 86,3 bilhões em receitas extras para alcançar a meta fiscal, segundo cálculo do Tesouro Nacional, o que é visto com desconfiança pelo mercado.

Como [a valorização do real] está afastada de uma melhoria de fundamentos econômicos, é natural que a volatilidade seja mais acentuada no momento de maior alívio ou tensão.

Diego Costa

A desvalorização do dólar ajuda a reduzir a inflação no Brasil e torna o ambiente de negócio mais favorável pelo barateamento do crédito. No entanto, se essa queda do dólar não estiver ligada a fundamentos econômicos sólidos internos, há risco de volatilidade. Além disso, a manutenção das tarifas dos EUA pode prejudicar a balança comercial brasileira, avaliam.