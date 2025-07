O que são terras raras, possível trunfo do Brasil em negociações com EUA

A negociação de elementos de terras raras, estratégicos para diversas indústrias e com grandes reservas no Brasil, pode ser um fator importante na guerra tarifária entre Brasil e EUA. O Brasil tem vastas reservas de minérios como nióbio e terras raras, estratégicos para setores como o de veículos elétricos, energia eólica, semicondutores e de defesa.

O que são terras raras

EUA procuram novos fornecedores. Até então muito dependentes da China para obter minerais críticos, os Estados Unidos estão agora de olho nas reservas brasileiras desses elementos, fundamentais para setores ligados à transição energética, defesa e produção de semicondutores.

Os elementos de terras raras consistem em um conjunto de 17 elementos químicos. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio e escândio.

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque, geralmente, estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material passa por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas, em um processo específico e com alto custo.

Esses elementos são essenciais na fabricação de diferentes produtos tecnológicos de ponta. Considerados estratégicos para a economia do futuro, eles têm seus próprios usos na indústria: európio para telas de televisão; cério para polimento de vidro e lantânio para catalisadores de motores de combustão, por exemplo.

Eles são particularmente importantes para as principais tecnologias da transição energética. As substâncias são amplamente utilizadas na fabricação de carros eletrônicos e parques eólicos. Os elementos são essenciais, também, na fabricação de drones e jatos de combate, na produção de smartphones, telas de plasma, dispositivos robóticos, discos rígidos, lentes de telescópios, entre outros.

Fonte: Comissão Europeia Imagem: Deutsche Welle

Negociação EUA e Brasil

Negociador quer incluir minerais nas conversas. O encarregado de negócios dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar, esteve reunido ontem com representantes do setor de mineração, incluindo empresários, membros do governo e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), para sugerir um plano entre os dois países para a exploração desses minerais. Segundo interlocutores, a reunião da quinta girou em torno da Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, projeto em tramitação no Congresso que propõe definir quais minérios são essenciais ao desenvolvimento econômico, tecnológico e ambiental do país.

Vice-presidente evitou assunto. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, comentou sobre o setor minerário e disse que a pauta "é muito longa e pode ser explorada e avançada". Ele foi questionado diretamente sobre possível negociação com os EUA sobre os chamados minerais críticos, mas evitou cravar qualquer cenário de negociação sobre este tema.

"O setor minerário é um que nós recebemos em reuniões. Aliás, é um outro setor que exporta para os Estados Unidos apenas 3%, mas importa em máquinas e equipamentos em mais de 20%, o que mostra, de novo, enorme superávit na balança comercial do lado dos EUA", disse em coletiva de imprensa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rapidamente afirmou que não permitirá interferência estrangeira em como o Brasil lida com a exploração de minerais. "Aqui ninguém põe a mão", disse Lula na quinta-feira.

Negociações com a China e Ucrânia

As terras raras fizeram parte da negociação dos EUA com a China. O país asiático havia cortado a exportação de elementos de terras raras para os Estados Unidos, em um movimento estratégico de Xi Jingping contra Donald Trump. Já em junho, o acordo foi fechado depois de dois dias de negociações intensas. Trump explicou em um post na sua rede Truth Social que, pelo acordo, a China vai fornecer ímãs e terras raras aos EUA. Os EUA, por sua vez, permitirão que estudantes chineses estudem em instituições de ensino americanas.

Os EUA e a Ucrânia assinaram em abril um acordo para a exploração de terras raras no país sob ocupação russa. Trump afirmou que o acesso a essas riquezas era uma das condições para seguir com a ajuda militar a Kiev.

*Com Deutshche Welle e Estadão Conteúdo